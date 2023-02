Voyager dans son assiette

Dans le haut de la liste des choses qui me font le plus plaisir, il y a celle de vivre des expériences.

Samedi soir dernier, celle que j’ai vécue était aussi unique qu’improbable. Dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, je suis allée souper à l’élégante table du restaurant de l’hôtel Fairmount Le Reine-Élizabeth. Le volet gastronomique de l’évènement réunissait, le temps d’une seule soirée, le chef du restaurant Rosélys, Edgar Trudeau-Ferrin, et son ami chef du restaurant de quartier Butterblume, Jens Ruoff. Les deux autres copropriétaires de l’adresse du Mile-End aussi présentes, Nadine Boudreau, sommelière, et Julie Romano, ont investi le lieu somptueux comme s’ils l’avaient toujours tenu. Ils ont accueilli la clientèle foodie du festival venue savourer le mariage à quatre mains des deux amis chefs tout aussi chaleureusement que si elle était servie à leur table. Que de fraîcheur et délicatesse dans nos chics assiettes.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Gastronomie

Ces rencontres gastronomiques sont le fruit d’une profonde et passionnante recherche de la directrice de la programmation gastronomique du festival, Julie Martel. Elle « match » des chefs, comme celui de chez Hélicoptère, dans le Centre-Sud, avec un couple de Suédois propriétaires du Söl, de Stravanger en Norvège. Des one shots qu’on ne revivra pas deux fois. Ces collaborations sont l’occasion parfaite pour faire vivre des soirées originales, créatives et excitantes aux restaurateurs indépendants.

Conseil d’amie

Ces soirées sont un succès chaque année. Au moment d’écrire ces lignes, 90 % des tables sont déjà réservées. Mon conseil d’amie, c’est de vous abonner à l’infolettre dès la fin de l’évènement et de surveiller le dévoilement des menus proposés par la charmante entremetteuse. La mise en ligne a lieu à la fin novembre, bien avant l’annonce des concerts du festival. Le souhait de Julie Martel, c’est de voir les gens s’offrir ce rendez-vous en cadeau de Noël. C’est effectivement une expérience mémorable que l’on s’offre en bonne compagnie.

Pique-nique d’hiver

Photo fournie par Benoit Rousseau

J’aurais besoin d’un cahier spécial dans le Journal à moi toute seule pour vous énumérer mes incontournables du festival. J’y vais donc avec celui du Pique-Nique Nordique parce que je sais que mes ados vont adorer. On se rappelle qu’ils vivent pour manger et pour dormir et que je les laisse libres de se livrer à leurs activités préférées, à condition qu’on prenne l’air avant ou après. Ce sera donc une activité de patin, puisque je n’arrive pas à les suivre en ski. La spectaculaire patinoire avec accès et location de patins gratuits est de retour si vous l’avez manquée l’année dernière. Aérienne (à deux mètres et demi du sol) elle offre une vue fantastique du centre-ville. À un pas de ce sentier de patin musical entouré de lumières D.E.L. se trouvent les serres chauffées, où l’on peut commander un pique-nique pour 4 ou 6 personnes à prix familial. Le menu fixe provient du Central, autre bijou du Quartier des spectacles. On peut commander à l’avance et manger en regardant l’action, le temps de se régaler en se réchauffant.

Gratuit pour les familles

Notre pèlerinage gourmand prend fin avec un tour de grande roue et un bon café ou un chocolat chaud en guise de dessert (tous gratuits). Un secret bien gardé qui nous amuse tous, mais davantage si vous avez des tout-petits, c’est de monter et de descendre l’ascenseur vitré de l’Hôtel Double Tree, qui dévoile le site à chaque étage. Souhaitons que mes ados ne me refusent pas un selfie en famille !

Photo fournie par Victor Diaz Lamich

Notre semaine de relâche ne sera pas aussi tropicale que d’autres, mais elle sera d’un exotisme nordique signé Montréal !