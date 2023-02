[À VOIR] Ces gardiens qui ont touché la cible

Le représentant des Bruins de Boston Linus Ullmark est devenu le 13e gardien de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à inscrire un but.

Samedi, l’homme masqué de 28 ans a touché la cible dans un gain de 3 à 1 face aux Canucks à Vancouver. C’était la première fois qu’un gardien des Bruins réussissait l’exploit. Voici quatre autres cerbères qui ont fait de même :

Martin Brodeur

Le Québécois est le seul gardien de l’histoire de la LNH à avoir récolté trois buts! Brodeur a inscrit sa première réussite dans les derniers moments du premier match de la série de le première ronde éliminatoire opposant les Devils du New Jersey au Canadien de Montréal en 1997.

Le célèbre numéro 30 a récidivé le 15 février 2000, devenant le premier et le seul gardien à avoir inscrit un but victorieux. L’attaquant des Flyers de Philadelphie Daymond Langkow a accidentellement envoyé la rondelle dans son filet, qui était désert. Brodeur était le dernier joueur des Devils à avoir touché le disque. C’est donc lui qui a obtenu le but qui portait la marque à 3 à 1. Les Flyers ont ensuite réduit l’écart avant la fin du temps réglementaire, mais les Devils l’ont finalement emporté 4 à 2.

C’est 13 ans plus tard que Brodeur a conclu son «tour du chapeau». Le 21 mars 2013, lors d’un duel contre les Hurricanes de la Caroline, le Montréalais a profité d’un accident de l’avant Jordan Staal. Ce dernier a envoyé la rondelle dans son filet, après que le gardien Dan Ellis ait quitté sa cage et alors qu’il y avait une pénalité à retardement. C’est techniquement l’unique but inscrit par un gardien pendant que son vis-à-vis était encore sur la surface glacée.

Ron Hextall

La légende des Flyers a mis la rondelle dans le filet adverse à deux reprises. En décembre 1987, il est devenu le deuxième homme masqué à marquer, mais le premier à le faire en envoyant lui-même le disque en direction de la cage de ses rivaux, dans ce cas-ci les Bruins.

Un peu plus de deux ans plus tard, soit en avril 1989, Hextall est devenu le premier gardien à faire mouche pendant les séries éliminatoires et en désavantage numérique. C’était contre les Capitals de Washington, lors du cinquième match de la série de la première ronde de l’après-saison.

José Théodore

En plus de faire mouche dans un filet désert contre les Islanders de New York au Nassau Coliseum, le gardien du Canadien de Montréal a signé un blanchissage de 3 à 0 le 2 janvier 2001. C’était la deuxième fois que les deux exploits étaient réussis dans un même match et ça ne s’est jamais revu depuis dans la LNH. Damian Rhodes (2 janvier 1999) est l’autre gardien à avoir stoppé tous les tirs adverses et marqué dans le même match. L’athlète des Sénateurs d’Ottawa l’a fait dans un gain de 6 à 0 sur les Devils.

Mike Smith

Reconnu pour ses prouesses en contrôle de rondelle proche de son filet, Smith est passé à 0,1 seconde de ne pas faire partie de la liste des gardiens qui ont touché la cible. Le 19 octobre 2013, le représentant des Coyotes de l’Arizona a inscrit un but dans les tout derniers moments d’un duel contre les Red Wings de Detroit. Sa réussite permettait aux «Yotes» de l’emporter 5 à 2.