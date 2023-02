Canadien: aucune victoire contre les Sénateurs

De retour à Montréal pour une seule rencontre avant de partir pour la Californie et le Nevada, le Canadien n’a pas conjuré son mauvais sort contre ses rivaux de la 417, les Sénateurs d’Ottawa, en subissant un revers de 5 à 2.

Martin St-Louis n’avait rien d’un entraîneur furieux après cette quatrième défaite en autant de sorties face à la bande à D.J. Smith.

« J’ai aimé notre match, mais pas le résultat, a dit St-Louis. On s’est éloignés un peu en troisième période. Nous aurions pu être plus opportunistes. On les dominait pour les deux premières. Ce n’était pas un match de 5 à 2. »

Le Journal vous offre un retour sur cette rencontre en cinq points.

Edmundson du voyage

Photo d'archives, Martin Chevalier

À l’infirmerie depuis le 26 janvier et évalué sur une base quotidienne depuis cette date, Joel Edmundson se rapproche d’un retour. Le numéro 44 a fait le voyage en Californie. Le Tricolore n’a jamais dévoilé la nature de son malaise, mais il aurait encore eu des ennuis avec son dos. Kirby Dach et Joel Armia n’ont pas accompagné l’équipe sur la route.

Encore les défenseurs

Photo d'archives, Martin Chevalier

Mike Matheson a marqué son quatrième but de la saison en deuxième période en bondissant sur son propre retour de tir pour déjouer Mads Sogaard. Depuis le retour du match des étoiles, le CH mise sur une plus grande contribution offensive de ses défenseurs. Ils ont inscrit onze des 29 buts de l’équipe. Matheson (3) et Justin Barron (3) mènent le bal.

Le chiffre magique des 1000 matchs

Photo d'archives, AFP

Derick Brassard a dynamisé l’attaque des Sénateurs avec un but et une passe. Âgé de 35 ans et à sa dixième équipe dans la LNH, Brassard participait à son 997e match. En théorie, il atteindra le plateau des 1000 matchs le 2 mars prochain pour la visite au Madison Square Garden. Brassard aura ainsi la chance de jouer ce match symbolique contre l’une de ses anciennes équipes, les Rangers de New York.

À New York, Brassard avait partagé le même vestiaire que Martin St-Louis.

« Il a une belle carrière, a souligné St-Louis. J’ai eu la chance de jouer avec lui à New York. On l’appelait toujours Big game Brass parce que c’était un gars qui, dans les gros matchs, avait toujours la rondelle sur sa palette. Il n’était pas trop stressé sur la patinoire. Je suis content pour lui qu’il atteigne ce plateau. Ce n’est pas facile de jouer 1000 matchs dans la LNH. »

Brassard sera le 377e joueur de l’histoire de la LNH à jouer 1000 rencontres ou plus.

Pezzetta toujours en intensité

Photo d'archives, Martin Alarie

Michael Pezzetta a joué son rôle face aux Sénateurs avec trois tirs, six mises en échec et un combat contre Austin Watson dans un temps de jeu légèrement inférieur à dix minutes. Pezzetta a patiné à l’aile gauche du quatrième trio en compagnie de Chris Tierney et Alex Belzile.

« J’ai le sentiment que je joue du bon hockey depuis quelques semaines, je me sens bien avec mes coéquipiers et je termine mes mises en échec, a raconté l’homme aux cheveux bouclés. Au début de l’année, je trouvais ça difficile. J’ai passé pratiquement le premier mois à regarder mes coéquipiers des gradins et je ne jouais presque pas pour les 15 premières rencontres. C’est bien de pouvoir maintenant jouer tous les soirs. »

Saison terminée pour Xhekaj

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le CH a offert un rare bilan de son infirmerie après la rencontre contre les Sens. Arber Xhekaj aura besoin de passer sous le bistouri pour une blessure à son épaule droite. Le défenseur recrue rencontrera le chirurgien Peter J. Millett à Vail au Colorado. Il s’agit du même médecin qui a opéré Cole Caufield et Josh Anderson.