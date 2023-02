Comment faire marche arrière?

Je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire des mots qui dépassent votre pensée, mais ça vient de m’arriver, et je ne sais plus comment m’en sortir. Voici le portrait de ma situation. J’avais 59 ans quand mon mari est décédé d’un cancer. Nos 38 ans de vie commune avaient été ponctués par quelques sautes d’humeur de ma part. Je suis de nature exubérante et spontanée, mais mon mari, calme et posé, ne prenait jamais ombrage de mes propos.

Quatre ans après son décès, mon veuvage complété, je me suis mise à la recherche d’un compagnon. Je l’ai trouvé dans la famille de mon gendre. Moi et ce veuf de quelques années mon aîné avons décidé de faire un bout de chemin ensemble, mais sans cohabiter puisqu’il ne le souhaitait pas.

Très vite, il m’a appris que son épouse décédée était une femme au caractère difficile, mais à la générosité sans bornes, ce qui lui avait fait supporter ses nombreuses sautes d’humeur. Pour se protéger désormais d’éventuelles tempêtes, il préférait garder son chez-lui.

Pendant les six premiers mois, tout allait comme sur des roulettes. Puis est arrivé le jour fatidique où, dans un élan d’impatience, je lui ai lancé « Ben si t’es pas capable de te décider plus vite à faire une sortie qui me tente, moi, je ne vois vraiment pas ce qu’on peut faire ensemble ! » Il a ramassé ses affaires, mis son manteau et a claqué la porte sans me dire un mot.

J’étais tellement pompée que je n’ai rien ajouté de peur de me caler encore plus. Je me suis couchée bien triste, mais en espérant qu’il me rappelle le lendemain. Ce qu’il n’a pas fait. Ni les jours suivants. J’ai alors compris que comme j’avais démarré l’affaire, je devais faire les premiers pas. Ce que j’ai tenté de faire le vendredi matin suivant, jour où d’habitude on se parle pour régler ce qu’on va faire en fin de semaine.

Il a répondu à mon appel, mais avec une froideur qui m’a coupé mes moyens, et au lieu de m’excuser, je lui ai fait sentir que c’était à lui de me rappeler le premier. Ça fait un mois de ça, et on ne s’est pas revus depuis. On se parle au téléphone une fois par semaine pour se dire des banalités, mais c’est tout.

Comment faire pour recoller les pots cassés puisque mon gendre refuse de s’en mêler ? Il me dit que c’est à moi de faire les premiers pas, mais il n’a qu’un côté de la médaille. Comment sans m’humilier, faire savoir à cet homme que je regrette ce que j’ai dit ?

Blessée dans son orgueil

Vous me semblez coincée dans un rapport de force où il vous apparaît que le premier qui lâchera perdra le combat, alors que tout origine d’un mouvement d’impatience de votre part, et qu’il serait on ne peut plus normal que ce soit vous qui présentiez vos excuses.

Cet homme vous manque et vous souhaiteriez le revoir, alors dites-le-lui au lieu de proférer des banalités quand vous parlez avec lui au téléphone. Qu’y a-t-il d’humiliant à se dévoiler tel qu’on est quand on est en amour avec quelqu’un ? Cessez de jouer à ce jeu destructeur, car c’est la seule façon de vérifier la profondeur de ses sentiments à lui.