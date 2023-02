Encore du retard pour la bibliothèque Gabrielle-Roy

Fermée depuis 2019, la bibliothèque Gabrielle-Roy rouvrira ses portes à l’automne 2023 plutôt qu’au printemps, contrairement à ce qui était prévu. Il s’agit d’un nouveau report pour ce projet de 43,3 M$.

• À lire aussi: Ville de Québec: des surcoûts et certains retards pour des projets

La réouverture de l’emblématique édifice du quartier Saint-Roch, annoncée au printemps 2023, n’aura donc pas lieu. La Ville de Québec explique que l’échéancier a été révisé à la suite d’une mise à jour récente du chantier.

« Ce glissement dans l’échéancier est lié à la réparation majeure d’une poutre maîtresse du bâtiment ainsi qu’à plusieurs délais dans la chaîne d’approvisionnement des équipements, relatifs à la pandémie et au contexte mondial », a fait part Mathilde Borde, conseillère en communication.

Il s’agit d’un nouveau report pour ce chantier évalué à 43,3 M$, dont 10 M$ du gouvernement du Québec. En 2020, l’annulation d’un appel d’offres avait causé un retard d’un an dans les travaux de réfection.

Réactions

« Ce retard se veut symptomatique de ce qui se passe avec plusieurs projets à travers la Ville de Québec, on craint que ces délais puissent avoir des impacts financiers », a réagi Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger et responsable de la culture à l’opposition officielle.

L’appel d’offres pour la phase 2 des travaux avait été annulé, car les soumissions reçues étaient grandement supérieures aux estimations.

« À l’heure actuelle, aucun dépassement de budget n’est prévu pour le chantier », a assuré Mme Borde.

Les contrats pour les plans et devis ont été octroyés à l’automne 2017 et les travaux de préparation en vue de la construction ont débuté en septembre 2019.

« L’emplacement du chantier, c’est déjà un défi en soi. Il y a beaucoup de contraintes », a commenté un résident du secteur qui préfère garder l’anonymat.

Un chantier bruyant

« Je me demande si, quand les travaux seront finis, on ne sera pas obligé de la défaire parce qu’elle ne sera plus au goût du jour ou adaptée aux besoins », a lancé un citoyen, Steeve Drolet.

« Quand c’est payé par l’argent des gouvernements, il y a beaucoup de chance qu’il y ait des retards », a ajouté un autre passant croisé sur la rue.

La patience des citoyens de Saint-Roch a été mise à rude épreuve ces dernières années. En plus de supporter le bruit et la poussière liés au chantier de la bibliothèque, il y a eu aussi les travaux préparatoires au tramway qui ont été réalisés presque en même temps.

Selon une compilation des appels effectués à la ligne 311, il y a eu 19 plaintes depuis le début du chantier de la bibliothèque dont 8 concernant le bruit.

Les prochaines étapes :

Constructions intérieures et finitions intérieures : hiver 2022 et printemps 2023

hiver 2022 et printemps 2023 Aménagements extérieurs : printemps et été 2023

printemps et été 2023 Installation équipements spécialisés et mobiliers : été et automne 2023

été et automne 2023 Déménagement des collections et prise en main du bâtiment : été et début automne 2023

été et début automne 2023 Ouverture de la nouvelle bibliothèque au public : automne 2023

Source : Ville de Québec