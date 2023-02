Gabriel Dufresne termine les mondiaux avec un premier top 5

(Sportcom) – Gabriel Dufresne a profité de ses deuxièmes Championnats du monde pour signer le meilleur résultat de sa carrière à l’international. Le skieur de Joliette s’est invité parmi le top-5 des bosses en parallèle dimanche, en Géorgie, épreuve remportée par son coéquipier et bon ami Mikaël Kingsbury.

Dufresne est sorti victorieux de ses duels l’opposant à l’Américain Cole McDonald et au Finlandais Rasmus Karjalainen. Il s’est ensuite mesuré au Kazakh Pavel Kolmakov en quart de finale.

Les deux compétiteurs semblaient avoir offert des performances similaires. Kolmakov a été plus rapide de 5 centièmes de seconde seulement. Au pointage, les juges lui ont toutefois donné l’avantage 20-15.

«Ç’a été un très bon duel, assez serré. Certains pensaient que c’était plus serré que ce que montre le pointage, mais vraiment, je suis content de ma descente et c’est ça l’important pour moi. Si, en plus, ça me donne mon meilleur résultat en carrière, c’est un bonus», a mentionné Dufresne.

Son meilleur résultat de la saison aux bosses en parallèle avait été une 15e place acquise en Italie, il y a deux semaines.

Une victoire en quart de finale aurait mené le Québécois à un affrontement face à Kingsbury dimanche, ce qui ne s’est encore jamais produit sur la scène internationale.

«Je suis resté assez propre et j’avais fait une très bonne descente. Quand j’ai vu qu’il avait le dessus au temps par 0,05 seconde, je me suis dit que ça allait être serré. J’étais un peu surpris de voir le 20-15. C’est choquant, je me sentais super bien et j’aurais aimé skier contre Mik en demi-finale. Notre premier duel à l’international va devoir attendre», a souligné Dufresne.

Double médaillé d’or en Géorgie et maintenant huit fois champion du monde, Kingsbury aurait bien aimé s’opposer à son coéquipier. Il s’est tout de même dit ravi de le voir parmi les cinq premiers du classement.

«Gab est un excellent skieur et c'est celui qui travaille le plus fort dans l'équipe. Cinquième aux Championnats du monde en duel, quand la compétition est si forte, c'est vraiment cool. J'espère qu'il va pouvoir faire ça plus souvent», a confié le vainqueur du jour en visioconférence.

Pas de surprise

Samedi, Dufresne a raté la petite finale par 0,77 point en simple. Un résultat crève-cœur pour celui qui a maintenant été stoppé aux qualifications par moins d’un point à trois occasions cette saison.

Il avait plus d’énergie dimanche et se sentait d’attaque pour connaître une bonne journée.

«J’avais une approche où je voulais apprécier le moment. Les Championnats du monde n’arrivent qu’aux deux ans et je ne pense pas qu’il va m’en rester encore beaucoup. C’était le fun de profiter d’une belle météo et d’avoir du plaisir en mettant les résultats de côté», a partagé l’athlète de 26 ans.

Ses performances l’ont laissé sur sa faim ces derniers temps. Satisfait de ses entraînements, il s’accroche et sait qu’il a ce qu’il faut pour rivaliser avec les meneurs du circuit.

«Je ne peux pas être trop fâché d’une cinquième place. C’est juste dommage de ne pas avoir atteint le carré d’as à la toute fin. Pour être honnête, le top-5 ne me surprend pas. C’est quelque chose que je sais que je peux atteindre chaque compétition. J’ai tous les outils pour bien performer.»

Dufresne profitera de quelques jours de congé avant de reprendre l’entraînement. Il voudra terminer la saison en force à la dernière Coupe du monde de la saison qui aura lieu au Kazakhstan du 17 au 20 mars.