«Je suis le meilleur» - Novak Djokovic

Le tennisman Novak Djokovic ne manque pas de confiance en lui.

En entrevue avec le média des Émirats arables unis «The National News», le numéro 1 mondial n’a pas hésité à déclarer qu’il était le meilleur.

«Quand je suis prêt, quand je suis sur le terrain – sur n'importe quelle surface et contre n'importe qui – je suis meilleur», a affirmé avec conviction le Serbe

«Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'arrogant ou de prétentieux là-dedans. Je ne vois rien de mal à cela», a-t-il ajouté.

En janvier dernier, Djokovic a remporté les Internationaux d’Australie et a ainsi mis la main sur son 22e titre du Grand Chelem. Il n’avait pas été en mesure de participer à ce prestigieux tournoi ni aux Internationaux des États-Unis en 2022, et ce, en raison de son statut vaccinal.

«Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'attention envers moi, compte tenu de ce qui s'est passé il y a 12 mois et je pouvais le sentir. Même si je voulais en quelque sorte m'isoler et m'éloigner de ça, je devais juste faire face à la musique», a indiqué Djokovic à propos de son triomphe en Australie.

Pendant cette compétition, le «Joker» a joué malgré une déchirure de trois centimètres à l’un de ses muscles de l’ischiojambier. Plusieurs ont mis en doute sa blessure pendant la quinzaine.

«J'en ai juste eu assez, a-t-il dit à ce propos. Je n'ai vraiment pas le temps, l'énergie ou la volonté de faire face au jugement de quelqu'un d'autre ou de prouver quelque chose à quelqu'un.»

«J'ai déjà accepté le fait qu'il y aura toujours un groupe de personnes qui ne m’aimeront pas, qui n'aimeront pas ce que je dis, la façon dont je joue au tennis ou quoi que ce soit dans ma vie privée. Il y aura toujours un jugement. J'essaie de devenir plus fort grâce à cela, de l'utiliser comme carburant. Pas pour leur prouver, mais pour alimenter mon propre désir d'être meilleur et plus fort.»

Djokovic sera en action au tournoi de Dubaï cette semaine et il en est le favori.