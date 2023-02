La Chine, les libéraux et les Trudeau

Justin Trudeau remet en cause les informations des récentes fuites de documents «top secret» du SCRS voulant que la Chine se soit ingérée dans les élections de 2021. Les relations de son père avec la Chine attiraient déjà l’attention de la GRC et du FBI. J’y reviens plus bas.

Le Globe and Mail rapportait la semaine dernière que des documents secrets du Service canadien du renseignement de sécurité indiquaient que Pékin était intervenu activement pour assurer l’élection du gouvernement Trudeau et la défaite de plusieurs candidats conservateurs.

Le réseau Global News, également bénéficiaire d’une fuite des services secrets, révélait de son côté que Justin Trudeau avait été averti que la Chine avait assuré l’élection du candidat libéral Han Dong dans une circonscription de Toronto en 2019. Les libéraux ont refusé d'annuler la nomination de Dong, comme le voulait le SCRS, selon Global.

Bons baisers de Pékin

Un comité des Communes entendra cette semaine les ministres des Affaires étrangères et intergouvernementales, Mélanie Joly et Dominic LeBlanc, ainsi que des représentants de la GRC et du SCRS sur cette affaire. La commission parlementaire examine déjà les allégations d'ingérence chinoise dans les élections de 2019.

L’intérêt de la Chine pour les libéraux et les Trudeau remonte à loin. En 2019, la Presse Canadienne a révélé que le SCRS avait détruit son dossier sur Pierre Trudeau en 1989 au lieu de le remettre aux archives nationales.

Que pouvait-il contenir? Certainement des renseignements concernant les relations de Trudeau père avec la Chine communiste. Le Service de sécurité de la GRC – prédécesseur du SCRS – et le FBI ont surveillé PET pendant plus de 30 ans.

Trudeau: le Dossier du FBI

Le dossier de 151 pages, dont plusieurs complètement censurées et d’autres avec des paragraphes noircis, indique que le Bureau considérait Trudeau père comme un sympathisant de la Chine communiste. Il y est rapporté que Trudeau s’est rendu deux fois en Chine. Pékin voyait en lui un partenaire dans certains dossiers importants. Trudeau a reconnu le régime de Mao avant les États-Unis.

On note aussi dans le dossier ses antécédents extrémistes avant qu’il adhère au Parti libéral du Canada: sympathisant d’extrême droite durant la guerre, il est devenu sympathisant d’extrême gauche après la guerre pour finir libéral.

Le dossier du FBI a été publié en vertu de la loi américaine sur la liberté d'information quelques mois après la mort de Trudeau en septembre 2000. Manifestement, les critères ne sont pas les mêmes des deux côtés de la frontière.

Un ancien cadre du SCRS m’avait confié il y a une trentaine d’années que le dossier Trudeau faisait entre autres état de son amitié avec un «Chinois de McGill» (étudiant ou prof?) considéré comme un agent de Pékin. Selon lui, le dossier Trudeau aurait été détruit sans que les procédures régulières soient respectées. Il serait intéressant qu’une commission parlementaire enquête sur la destruction de ces documents.