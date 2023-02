«La Voix»: Gabrielle Grenon se ressaisit pendant son duel

Même si elle était intimidée par l’expérience et le charisme de Catherine Bessette, dimanche soir lors de leur duel à «La Voix», Gabrielle Grenon a abordé cette étape avec confiance.

«Après la première pratique, je me suis rendu compte qu’on était égale et qu’on allait avoir du "fun". Mais au début de la prestation, sur la scène, j’ai eu comme une crise de panique. On l’a un peu vu, il y a une note ou deux qui n’était pas parfaite. Il a fallu que je me calme et que je reprenne le contrôle», a confié l’adolescente de 15 ans, qui vient de Terrebonne, dans Lanaudière.

Leur interprétation de la chanson «Alone» de Heart était magnifique, et Marc Dupré a décidé de la garder dans son équipe pour plus tard sauver Catherine, 29 ans. «Ça m’a mis en confiance. Ça m’a montré que je suis dans cette émission pour une raison et que, même si je suis la plus jeune, j’ai ma place comme les autres.»

D’ailleurs, être la plus jeune candidate de la saison n’est pas très important pour elle. «Je ne pense pas que ça joue un rôle sur mes capacités vocales. Je chante comme ça depuis l’âge de 8 ans, ce n’est pas si important.» Elle précise au passage que son retour au secondaire s’est très bien passé.

«J’ai été agréablement surprise, tout le monde était content pour moi. On m’a posé beaucoup de questions sur les coulisses, comment sont les coachs en vrai... Je n’ai reçu aucun commentaire négatif.»