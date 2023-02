«La Voix»: la musique réunit toutes les générations

Le jeune Nathaël Young a affronté la candidate la plus âgée de la saison, Nadia-Lyse Perrone, 76 ans, lors de la seconde émission de duels de «La Voix», ce dimanche. Marjo leur a proposé de chanter un de ses succès, «S’il fallait», auquel ils ont donné un souffle nouveau.

Chanson d’amour à la base, le duo a plutôt convenu que c’était comme si une grand-mère et son petit-fils échangeaient tendrement sur le temps qui passe. La prestation était remplie d’émotion, à tel point que Nathaël en a perdu les paroles.

«La connexion était vraiment forte entre Nadia-Lyse et moi, a indiqué le jeune chanteur de 18 ans. J’ai oublié mes mots en la regardant, je me suis perdue dans ses yeux. Mais ce n’est pas grave, il faut rester positif.»

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Il a abordé cette phase de l’émission avec un mélange d’émotions contradictoires. «J’étais très content de chanter avec Nadia-Lyse. En coulisses, c’est toujours elle qui prenait soin des autres, qui demandait si on se sentait bien, et qui nous proposait une petite menthe. Nadya-Lise était une des meilleures chanteuses. Elle est tellement cute, je l’aime beaucoup, ma petite mamie d’amour.»

Malgré son accro au texte, et sa réaction naturelle et candide à son erreur, Marjo a choisi de continuer l’aventure avec Nathaël.

«J’étais tellement surpris de son choix, a avoué le jeune Néo-Brunswickois. J’étais prêt à partir dans ma tête. Je pense qu’elle a peut-être vu que, même si j’ai oublié les paroles de la chanson, j’ai su amener de l’émotion avec mon petit timbre de voix par-dessus. Je pense aussi qu’elle a vu que j’avais un potentiel et qu’elle veut en savoir plus sur mon univers.»

Énergie complice

La fougue et l’énergie de Nathaël ne sont pas sans rappeler celles de Marjo. «On a vraiment connecté. Je suis fier et content d’avoir choisi Marjo, je ne suis pas sûr que j’aurais eu une aussi grande connexion avec un autre coach. Avec Marjo, on aime le même style de musique, on a beaucoup de points communs. On se ressemble beaucoup, c’est vraiment bizarre.»

Malgré son âge, Nathaël sait déjà exactement ce qu’il veut faire et la direction musicale qu’il veut prendre. «J’adore chanter des chansons qui transportent des émotions, j’aime toucher le public, les faire pleurer, les émouvoir. Mais j’ai aussi un autre côté, j’aime chanter des chansons plus rock. Les chansons originales que j’ai faites récemment sont plus dans le punk rock. C’est un style moins populaire en ce moment chez les jeunes, mais je trouve ça cool et j’aimerais que les jeunes en écoutent davantage.»

Hommage

Avant que Nadia-Lyse ne quitte la scène de «La Voix», Corneille a tenu à lui rendre un bel hommage. «Je viens d’un continent où gagner en âge est un privilège, lui a-t-il dit. On respecte ça. On vient de passer deux ou trois ans durant lesquels on a failli envers nos aînés. Par votre simple présence, vous venez de dire à tout le Québec qu’il n’y a pas d’âge pour être là où on a le goût d’être. Bravo!»

Ils poursuivent l’aventure

Équipe Corneille

Christa Maria Abou Akl, 20 ans, Montréal

Evodia, 22 ans, Québec

Équipe Marc Dupré

Catherine Bessette, 29 ans, Mercier (Sauvé)

Gabrielle Grenon, 15 ans, Terrebonne

Mathieu-Philippe Perras, 33 ans, Montréal (Volé)

Sorrene, 18 ans, Saint-Jérôme

Équipe Mario Pelchat

Joël Boudreault, 32 ans, Alma

Dominic Lafond, 41 ans, Sainte-Thérèse

Équipe Marjo

Mélanie Haché, 48 ans, Île Lamèque (Nouveau-Brunswick)

Nathaël Young, 18 ans, Charlo (Nouveau-Brunswick)