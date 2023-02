Le corps et la tête d’un champion

«Faire du ski acrobatique, c’est comme être impliqué dans un accident d’auto à chaque fin de semaine.»

L’image fournie par l’ancien champion du monde Pierre-Alexandre Rousseau est forte. Elle vient toutefois illustrer à merveille pourquoi il admire tant Mikaël Kingsbury, maintenant octuple champion du monde, pour sa longue et prolifique carrière dans le ski de bosses.

«De la manière qu’il maintient son corps en santé, c’est phénoménal», estime Rousseau, qui avait lui-même connu son moment de gloire avec un titre mondial, en mars 2007, à Madonna di Campiglio, en Italie.

Les vecteurs de motivation

Au-delà de l’aspect physique, Rousseau voit en Kingsbury un athlète qui contrôle parfaitement le côté psychologique relié au sport de haute compétition.

«Il maîtrise et comprend son cerveau, il sait comment être à son meilleur dans les grands événements, note Rousseau. Mikaël a le don de trouver ses vecteurs de motivation pour aller chercher les victoires.»

Le doublé de Kingsbury aux Mondiaux de ski acrobatique, au cours du dernier week-end en Géorgie, en est une belle preuve.

«Il y a l’âge qui avance et il y a aussi des compétiteurs qui le copient, d’ajouter l’ancien skieur acrobatique, en expliquant pourquoi les exploits de Kingsbury sont si extraordinaires. Avec des adversaires ayant grandi en tentant de l’imiter, c’est certainement plus dur pour Mikaël de gagner que ce l’était avant.»

Pourtant désavantagé en Géorgie

Spécifiquement pour les Mondiaux du récent week-end, Rousseau apporte un autre point intéressant.

«La piste était extrêmement facile avec des petits sauts, ça n’avantageait pas Mikaël, a-t-il fait remarquer. Plus une piste est difficile, plus Mikaël se démarque des autres.»

Finalement, est-ce que Kingsbury est le plus grand athlète de l’histoire du Québec?

«Ça dépend. Si on parle de celui qui a le plus grand impact au niveau de la population, tu dois évidemment penser à un homme comme Maurice Richard, dit Rousseau. Mais au niveau des statistiques, on peut élargir au niveau international. Même les grands comme Roger Federer, Tiger Woods et les autres aimeraient avoir les statistiques de Mikaël pour le nombre de victoires par événement disputé.»

Photo d'archives Max Rossi / REUTERS