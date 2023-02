Les livres de James Bond purgés de leurs termes racistes

Les livres de l’auteur Ian Fleming portant sur l’univers de l’espion britannique James Bond ont été expurgés des termes jugés racistes qu’ils contenaient dans de nouvelles éditions qui seront lancées en avril.

Selon «The Telegraph», la série de livres sur James Bond a été réécrite en phase avec les valeurs du 21e siècle en vue d’une republication lors du 70e anniversaire du lancement de «Casino Royale», le premier tome de la série.

Les romans publiés par Ian Fleming entre 1951 et 1966 contiennent plusieurs stéréotypes ou termes qui peuvent être jugés offensants en 2023, d’où la décision de l’éditeur, Ian Flemings Publications Ltd, de modifier les textes.

Ainsi, un terme offensant régulièrement utilisé pour désigner les personnes noires a été remplacé. De même, plusieurs précisions sur l’origine ethnique de personnages ont été retirées ou modifiées pour être plus socialement acceptables.

Des réflexions racistes que prêtait Ian Fleming à son héros ont aussi été modifiées ou retirées.

Les livres comporteront aussi un avertissement destiné aux lecteurs, a souligné le «Telegraph»: «Ce livre a été écrit a une époque où des termes et des attitudes aujourd’hui considérées comme offensantes étaient monnaie courante. Un certain nombre de mises à jour ont été faites dans cette édition, tout en restant aussi fidèle que possible au texte original et à la période dans laquelle il se déroule.»