Liste d’attente en garderie: des familles demandent les vrais chiffres

La méthode de calcul de la CAQ pour déterminer le nombre d’enfants en attente d’une place en garderie ne passe pas dans les familles du mouvement Ma place au travail qui lanceront demain une offensive contre le gouvernement de François Legault.

L’organisation qui compte près de 20 000 abonnés invite ainsi les parents à se mobiliser en publiant sur Facebook une photo de leur enfant avec le mot clic #monenfantcomptepas.

Cette action fait suite à un article de Radio-Canada qui dévoilait cette semaine que ce ne sont pas 33 000 enfants qui sont en attente d’une place dans les services de garde subventionnés, mais bien 72 000 bambins, en ajoutant ceux qui sont inscrits de septembre 2022 jusqu’à décembre 2023.

Marylin Dion, porte-parole de Ma place au travail explique que la mobilisation a pour but d’exposer les visages des 39 000 enfants qui « ne comptent pas pour la CAQ. »

« Les données de 33 000 enfants ce n’est pas du tout représentatif de la situation et on veut montrer au ministère de la Famille c’est quoi la situation quand on compte les enfants qui ne sont pas inclus dans le tableau de bord », déclare-t-elle.

Louis Deschenes

« Pris à la gorge »

Le regroupement indique qu’il faut aussi ajouter à cette liste, tous les parents qui présentement sont obligés d’envoyer leurs gamins dans une garderie privée et qui sont insatisfaits de leur situation.

« Il y a un très gros problème d’accessibilité pour les familles. Des parents qui paient aussi cher que leur hypothèque pour la garderie de leur enfant sont pris à la gorge. Ça n’a pas de sens », déplore Mme Dion.

L’initiatrice du mouvement Ma place au travail et candidate pour Québec Solidaire aux dernières élections, Myriam Lapointe-Gagnon a choisi d’écrire une lettre ouverte pour manifester son désarroi face à la pénurie de place en garderie qui continue d’inquiéter les parents.

« Monsieur Legault, on ne peut pas encore une fois blâmer les libéraux pour la crise actuelle. À ce que je sache, ce ne sont pas les libéraux qui ont compté le nombre de places manquantes », peut-on lire dans sa missive.

Mme Lapointe-Gagnon signale que les éducatrices continuent de quitter la profession pour des emplois mieux payés, une situation problématique, selon elle.

Louis Deschenes

Des demandes

Avec la mobilisation des parents sur les réseaux sociaux, Ma place au travail souhaite se faire entendre. De plus, la porte-parole adresse trois demandes au gouvernement de la CAQ.

Tout d’abord, elle veut des explications concernant les données du tableau de bord et un portrait réaliste de la situation.

De plus, elle considère qu’une firme indépendante devrait valider les chiffres de la liste d’attente pour avoir un portrait objectif.

Finalement, le regroupement réclame depuis plusieurs mois, une aide-financière temporaire pour les familles qui doivent se priver d’un salaire en restant à la maison.

« Parents roulés dans la farine »

Le chef intérimaire du Parti Libéral du Québec a été virulent lors de la période de questions à l’Assemblée nationale jeudi dernier.

Informé des nouvelles données pour les places en garderie, Marc Tanguay a lancé que « les parents ont été roulés dans la farine » par le gouvernement de la CAQ.

Nullement ébranlé, le premier Ministre François Legault a défendu sa ministre de la Famille, Suzanne Roy.

« Quand on regarde le nombre de places qui est nécessaire, on ne peut pas regarder les places qu’on a de besoin dans les prochaines années. On a besoin, à une date fixe, de regarder les places dont on a besoin puis la ministre a dit exactement le bon chiffre. »

Lettre ouverte

Tous ces enfants qui ne comptent pas

Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice du regroupement Ma place au travail

Le jeudi 23 février 2023, Radio-Canada révélait que le chiffre de 33 000 enfants en attente d’une place en garderie que nous martèle la ministre de la Famille depuis des mois n’est pas bon. En fait, ce serait plutôt 72 000 enfants qui auraient besoin d’une place à court terme; c’est-à-dire avant le 30 août 2023. Questionné à ce sujet à ce sujet par les différents partis de l’opposition, le premier ministre a donné des explications qui sont loin d’être convaincantes. Monsieur Legault, on ne peut pas encore une fois blâmer les libéraux pour la crise actuelle. À ce que je sache, ce ne sont pas les libéraux qui ont compté le nombre de places manquantes.

Les méthodes de calcul ont changé tant de fois que personne ne comprend plus rien. On sous-estime les places manquantes tout en ne comptabilisant pas les places qu’on continue de perdre alors que les éducatrices continuent de quitter la profession pour des emplois mieux payés. Aussi, dans le chiffre de 72 000, on exclut des dizaines de milliers de parents qui attendent une place subventionnée et qui sont insatisfaits de leur milieu actuel. On ne comptabilise pas non plus les enfants réfugiés et demandeurs d’asile à qui on ne juge pas qu’il soit nécessaire d’offrir une place.

La porte-parole actuelle du regroupement Ma place au travail a fait preuve de patience depuis son entrée en poste. Cette semaine, elle a changé de ton. Elle a nommé ce que des milliers de parents ressentent : une colère sourde à ne pas être vus par le gouvernement. Du côté du Ministère de la famille, on annonce des bonnes nouvelles à la tonne et on se pète les bretelles depuis des mois. On nous présente de beaux tableaux évolutifs durs à déchiffrer. Les parents ne veulent pas des tableaux, ils veulent des places, de la transparence et une aide financière d’urgence lorsqu’ils se retrouvent en congé sans solde.

Lors de la dernière période des questions, le député Sol Zanetti a proposé qu’une firme indépendante analyse les données de la Place 0-5 afin de récupérer la confiance des familles et des partis de l’opposition. Or, la ministre a refusé cette demande en prétextant que ce n’est pas les chiffres qui intéressent les familles. Le problème, c’est que les parents veulent que leurs enfants comptent et qu’ils existent aux yeux du ministère de la Famille. Ces enfants qui attendent une place depuis le 31 août 2022 existent et leurs parents aussi.

Comment peut-on évaluer un problème et dégager un budget à sa hauteur si les chiffres sont coupés de moitié ? C’est comme si on voulait construire un pont entre deux rives, mais qu’on divisait en deux le nombre de kilomètres requis pour y arriver. On ne se rendra pas à bon port. On va tomber dans l’eau toute la gang, les parents et les enfants d’abord. Le gouvernement sera-t-il éclaboussé cette fois-ci ? Est-ce que les promesses qu’on nous fait aujourd’hui seront brisées comme dans le dossier des maternelles 4 ans? Pour tous ces enfants qui ne comptent pas, j’espère que ce ne sera pas le cas.