Littérature jeunesse: ville idéale et post-apocalyptique

En raison de terribles conditions et phénomènes climatiques, le monde s’est effondré, au cours de la WWW (World Weather War). Une ville écoresponsable révolutionnaire est heureusement créée ! Cette ville, CityZen, répare la planète Terre à l’aide d’arbres recyclant la pollution.

Amal, une jeune fille modèle, milite pour protéger sa cité. Cependant, sa sœur aînée, elle, a rejoint des activistes voulant détruire CityZen... Amal suivra-t-elle ses convictions ou sa sœur?

Bande dessinée originale, CityZen brosse un portrait d’une société à la fois consciente et proactive dans sa lutte contre les changements climatiques, mais aussi naïve et confortable dans sa petite routine «coussinée».

Avec sa première bande dessinée, la chanteuse française Jain nous entraîne dans un univers dynamique et coloré, dont l’intrigue bien rythmée captive dès les premiers instants. CityZen présente certes une réflexion nouvelle – voire inattendue – sur l’écologie et même si l’idée d’arbres conçus pour «recycler» la pollution est complètement abracadabrante, on embarque à cent pour cent!

Des arbres conscients grâce aux cellules souches humaines qui leur sont injectées. Des oiseaux robots qui répandent un gaz inquiétant. Des implants technologiques qui se fixent à même la tempe et qui permettent de géolocaliser une personne. Des balançoires conduites par des colombes comme moyen de transport. Avec tous ces éléments, et bien d’autres, on se retrouve vraiment dans un récit de science-fiction, avec CityZen.

L’envers du décor

Néanmoins, on parvient très bien à saisir la ligne directrice souhaitée par Jain et ses coscénaristes... Un monde trop parfait, c’est louche ! La grande dualité de cette société est, en quelque sorte, représentée par Amal et sa sœur Sana. Les deux croient fermement à leurs convictions et tentent de convaincre l’autre de la bonne façon de lutter pour l’écologie. Et s’il existait plus d’une manière de le faire et que pour réussir, il suffisait de tous se mettre ensemble?

Pour une lecture bourrée d’action à l’histoire complètement originale, mais qui parvient à nous rapprocher de la réalité, la bande dessinée CityZen est sans aucun doute à découvrir.

