Saint-Augustin-de-Desmaures: un appui de taille contre le «massacre» de terres agricoles

Un représentant influent de la Corporation des parcs industriels, Pierre Dolbec, s’oppose à son tour à du développement... industriel sur les terres agricoles de Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’Union des producteurs agricoles (UPA), les groupes de pression et citoyens qui s’opposent au dézonage envisagé de 164 hectares de terres agricoles (dont 55 à des fins industrielles) viennent d’obtenir un appui de taille inattendu.

Cette fois, il provient du secteur industriel, celui-là même qui pourrait tirer profit d’une conversion des terres arables augustinoises. M. Dolbec est parfaitement conscient que sa sortie publique, dans nos pages, risque d’en étonner plus d’un, mais il a choisi de livrer le fond de sa pensée.

« C’est dégueulasse »

« Ça va faire drôle venant de ma bouche... Je devrais être du côté de ceux qui disent qu’on peut développer des parcs industriels à outrance, mais je suis contre. À Saint-Augustin, je m’excuse, mais c’est dégueulasse de penser à aller enlever ces terres-là », s’emporte-t-il en entrevue.

« C’est probablement les plus belles terres entre Trois-Rivières et Québec. Et ils veulent massacrer ça pour en faire des parcs industriels ? Ça n’a pas de bordel de sens », tonne celui qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

« Ce qui est en train de se passer là, c’est déplorable. Il y a des zones qu’il ne faut pas toucher. C’est notre avenir, c’est la qualité de l’air. Il faut respecter aussi les gens qui sont là pour une quatrième, cinquième ou sixième génération. C’est assez », ajoute-t-il, livrant un vibrant plaidoyer pour l’agriculture.

Réaction de Juneau

Mis au parfum des propos de Pierre Dolbec, le maire de Saint-Augustin- de-Desmaures, Sylvain Juneau, n’a visiblement pas apprécié, sous-entendant qu’une telle sortie publique s’apparente à de l’ingérence. « Il est maire de Sainte-Catherine et je ne me mêle pas de ce que font mes collègues des autres villes autour. Il a droit à son opinion [...], mais l’émettre, c’en est une autre. Ça laisse perplexe », a-t-il réagi.

Il insiste sur le fait que la zone agricole visée pour du développement résidentiel (au sud de la route 138) et industriel (le long de la route de Fossambault) représente moins de 1 % de son territoire.

Le maire rappelle aussi que le plan d’urbanisme ne sera pas adopté avant 2024 et que le travail d’analyse se poursuit à la suite des consultations qui ont pris fin en janvier. Qui plus est, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est celle qui a le pouvoir d’autoriser un tel dézonage, ce qui est loin d’être acquis.