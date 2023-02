Télé nostalgie de Sylvie Léonard: le privilège d’avoir joué Bulle dans Traboulidon

Ce n’est pas parce qu’elle était petite que Sylvie Léonard allait se laisser berner par les personnages qui prenaient vie à la télé. Consciente qu’il y avait des acteurs derrière les maquillages et sous les costumes, elle ne boudait pas son plaisir de se faire raconter des histoires. Et c’est encore le cas aujourd’hui...

Quelles émissions jeunesse vous ont marquée?

Bobino et La Boîte à surprise, c’était sacré. C’était la découverte de l’imaginaire. Ce qui était étonnant, c’est que même si j’étais toute petite et que j’embarquais dans toutes les histoires, je comprenais que c’étaient des gens qui faisaient ça. Par exemple, je n’ai jamais pensé que Fanfreluche existait pour vrai.

Photo tirée de Radio-Canada

J’arrivais à croire qu’elle existait pour vrai, mais je savais qu’elle était une comédienne parce que je voulais faire ça dans la vie, incarner des personnages. Je suis encore comme ça aujourd’hui ; quand j’embarque dans une fiction, j’embarque totalement.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Très jeune, j’ai aussi écouté Le monde de Marcel Dubé. On avait des rendez-vous devant la télé. Ça m’émouvait beaucoup de savoir que ça rentrait dans toutes les maisons et que tout le monde écoutait ça. Et j’ai découvert tous les télé-théâtres.

Regardiez-vous trop la télé lorsque vous étiez toute jeune?

Non, parce qu’il y avait une discipline très forte chez nous. Et on n’avait pas 50 téléviseurs... Mais il y avait des rendez-vous et des choses que mes parents me permettaient d’écouter. Je n’étais pas dépendante de l’écran. J’aimais écouter la télé et refaire ce que je voyais avec mes amis.

Toute jeune, y a-t-il un acteur ou une actrice qui vous a influencée?

J’ai toujours admiré Hélène Loiselle. J’admirais son jeu, son intensité.

Photo tirée de Radio-Canada

Je pourrais nommer Andrée Lachapelle, je pourrais nommer plein de comédiennes, mais j’avais une affection très forte pour Hélène Loiselle. Tout le monde qui a vu Fanfreluche se souvient de la sorcière qu’elle incarnait.

Aviez-vous un personnage préféré?

C’est le personnage de Fanfreluche qui m’a donné le goût d’être comédienne. J’étais vraiment toute petite et j’étais consciente que c’était quelqu’un qui jouait une poupée. Pour moi, c’était l’un des premiers rôles féministes. C’était toujours les hommes qui drivaient dans les émissions pour enfants. Je me disais : «Ah, c’est elle qui a inventé un livre de contes, qui raconte des histoires, qui décide de sa trajectoire.» C’est mon premier personnage féministe et féminin. Je l’ai adorée. C’est mon personnage fétiche.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Je l’ai déjà fait: c’est Bulle dans Traboulidon.

Photo tirée de IMDB

C’était audacieux: les ordinateurs existaient à peine. Denis Mercier, qui était mon prof de parascolaire, et moi, on avait inventé un jeu vidéo, on était tombé dedans et on était prisonniers [...] Je ne sais pas si aujourd’hui, il y a des émissions pour enfants aussi irrévérencieuses, mais je trouve qu’on manque de folie. Et c’est important que ce soit didactique.

►Sylvie Léonard fait partie de la distribution de Virage: double faute, une série sur le tennis diffusée le mardi à 20 h par Noovo et offerte sur Crave. Le 9 mars, elle retrouvera son populaire personnage de Sylvie aux côtés de Guy A. Lepage le temps de quatre nouveaux épisodes d’Un gars, une fille proposés dans l’Extra de Tou.tv.