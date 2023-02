Québec: un nouveau modèle pour les parcs industriels

Québec, Lévis et les municipalités environnantes pourraient choisir ensemble le lieu des futurs parcs industriels qui verront le jour, dans la région, et compenser les villes qui feront moins d’argent en renonçant à ce type de développement.

L’idée, véhiculée par le maire de Québec, Bruno Marchand, qui préside aussi la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), vise à freiner l’étalement urbain et mieux protéger les milieux naturels, agricoles et hydriques.

Il clame haut et fort qu’on « ne peut plus développer les parcs industriels comme on le faisait avant », sans se soucier des conséquences sur l’aménagement du territoire, l’environnement et la mobilité. La réflexion est amorcée avec les autres élus de la CMQ.

« Entre maires, on discute de ça et on a une volonté commune de réfléchir à un calcul de péréquation. Ça évite qu’on soit chacun pour soi en train de développer son petit secteur en ne pensant pas à l’effet [global]. Chacun peut y tirer son bénéfice », a-t-il exposé lors d’un récent point de presse.

« C’est une mesure qu’on va évaluer. On n’est pas rendus à la mettre en place », a-t-il précisé. Une telle mécanique de péréquation, afin de compenser l’ensemble des villes – ou seulement celles qui se priveraient de juteux revenus de taxation –, reste à définir.

Une sortie prématurée ?

Ses déclarations sur le sujet sont passées sous le radar médiatique, mais elles ont retenu l’attention de certains de ses collègues à la CMQ, qui jugent sa sortie prématurée.

« Il y a eu des discussions sur les meilleurs moyens d’avoir une saine répartition des parcs industriels sur le territoire de la CMQ, mais ce sont des discussions à l’interne pour l’instant », a indiqué l’attaché de presse du maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Visiblement mal à l’aise, le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, n’a pas voulu commenter, invoquant le « huis clos » entourant ces discussions. « C’est embryonnaire », enchaîne la préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans, Lina Labbé.

Seul le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, a accepté d’en parler davantage. Visiblement séduit par le concept de « compensation », il souhaite même élargir la réflexion au développement résidentiel, dont sa ville se prive afin de mieux protéger la principale source d’eau potable de Québec.

« On veut bien être responsables pour la protection du lac Saint-Charles, mais au niveau fiscal, on a aussi des obligations à rencontrer. Il faut être plus équitables. On a avantage à réfléchir ensemble et trouver des solutions. Il faut sortir de la boîte et inventer d’autres modèles parce qu’on a des défis », confie celui qui est également préfet de la MRC de la Jacques-Cartier.

Un grand scepticisme

Le président du C. A. de la Corporation des parcs industriels et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, affiche quant à lui un grand scepticisme. L’idée, en soi, n’est pas mauvaise, dit-il, mais son application s’annonce extrêmement complexe.

« La péréquation, j’ai de la misère avec ça. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner sans que ça se fasse au détriment d’une des deux grandes villes, Québec ou Lévis. Tu ne peux pas faire ce qu’il suggère sans revoir le système de taxation et la fiscalité, c’est impossible. »