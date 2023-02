FRANÇOIS RIPOCHE, Josette



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures, le 6 février 2023, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Josette François, épouse de monsieur Pierre Ripoche. Elle était la fille de feu madame Célèstine Bach et de feu monsieur Alfred François. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine (Martin Tremblay) et Frédéric (Nancy Genest); ses petits-enfants Marie-Ève (Élie Hébert) et Alexandre (Sonia Corbeil); son arrière-petite-fille Zéliane; son frère Christian François; ses beaux-frères et belles-soeurs Monique Craü, feu Joséphine Ripoche (feu Marcel Chignon) feu Eugène Ripoche (feu Antoinette De Sousa), feu Patrice Ripoche (feu Hélène Allamandy), feu Élisabeth Ripoche, feu André Ripoche, feu Félix Ripoche (Marguerite Hebeisel) et Émmanuel Ripoche; de nombreux neveux et nièces Patrice François (Isabelle), Therry François (Armel Duval), Bernadette Pinel (Jean Pinel), Chantale Lemer, Françoise Chignon, Jacques Chignon, Libeth Chignon, Davide Pizzigoni, Christophe Ripoche (Marie-Élisabeth), Xavier Ripoche (Hélène), Alain Ripoche (Martine Meyer), Catherine Ripoche, André Ripoche, Pierre Ripoche, feu Jean-Louis Ripoche, Benoit Ripoche (Martine Ripoche), Martine Rousset (Marc Rousset), Patrick Ripoche (Laurence Ripoche) et Véronique Ripoche (Tien Nguyen); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière Saint-Félix de Cap-Rouge. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Sincères remerciements au Carrefour des proches aidants de Québec, au Mouvement des services à la communauté de Cap-Rouge ainsi qu'à l'Aide à la communauté et services à domicile de Québec du CLSC de Sainte-Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.