Adorateurs québécois de Poutine

Je ne devrais pas m’en étonner. Chaque fois que Le Journal publie une chronique critiquant Poutine, des lecteurs québécois de souche, comme on dit, en dépit des appels des nouveaux censeurs de cette expression maudite, se portent à la défense du maître du Kremlin, le tzar de poche.

En France on les appelle des « poutinolâtres ». Ce sont des gens d’extrême droite comme Marine Le Pen ou d’extrême gauche comme Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France insoumise. Aux États-Unis, c’est Donald Trump et certaines vedettes de Fox News.

Au Québec, on les trouve chez les complotistes et au sein de la branche radicale de Québec solidaire.

Antiaméricanisme

J’ai croisé récemment un ex-collègue nouvellement retraité qui s’était reconverti dans le marketing politique où il a fait fortune. Il a tenté de me convaincre des vertus politiques de Vladimir Poutine, son homme qui nous sauverait de la « dictature » américaine. En effet, nombre de pro-Poutine québécois sont habités par un antiaméricanisme aveugle. C’est le moteur qui les a fait virer capot.

En politique, les extrêmes se nourrissent de haine, de frustration, d’esprit revanchard et d’angoisse existentielle. Cela explique pourquoi les gens de gauche et de droite, lorsqu’ils basculent, se retrouvent dans le même camp, quoi qu’ils en pensent.

Il ne faut pas gratter beaucoup pour découvrir chez nos « poutinolâtres » québécois un rejet violent de la démocratie parlementaire. En fait, ils n’éprouvent que du dédain pour les politiciens qui leur servent de cible et qu’ils instrumentalisent à leurs propres fins politiques avec plus ou moins de talent.

Ces grandes gueules ont du succès sur les réseaux sociaux. Leur populisme attire les naïfs, les ignorants et ceux qui diabolisent les Américains. Chez ces extrémistes de tous bords, on trouve des gens fiers d’eux qui refusent de mettre les pieds aux États-Unis. Ils vomissent souvent le gouvernement Legault et la majorité silencieuse. Comme si nos propres « poutinolâtres » incarnaient l’avenir dictatorial de la révolution postmoderne.