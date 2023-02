Alicia Moffet et Frédérick Robichaud annoncent être les nouveaux animateurs d'Occupation Double

La chanteuse Alicia Moffet et l’ancien participant à «Occupation Double» Frédérick Robichaud succéderont à Jay Du Temple à l’animation de la populaire téléréalité propulsée par Noovo.

Pour une première fois, c’est donc un couple qui assurera l’animation de l’émission mettant de l’avant les tourments de tourtereaux en quête d’amour. C’est aussi la première fois qu’une femme se trouvera à la barre d’«Occupation Double».

La productrice Julie Snyder a dévoilé la nouvelle en qualifiant Alicia Moffet de «créatrice qui ne cesse de m’impressionner» et qui «forme un couple complémentaire» avec l’entrepreneur Frédérick Robichaud.

«Première femme à l’animation, premier couple OD, avec cet audacieux duo d’animateurs, "Occupation Double" portera bien son nom», s’est enthousiasmée la présidente de Productions J.

«Ce changement marqué à l'animation d"Occupation Double" insuffle un nouveau ton à la marque. Alicia Moffet et Frédérick Robichaud représentent pleinement l'ADN de l'émission. Ils sont charmants, authentiques, complices et se sont trouvés un peu grâce à notre téléréalité culte», a renchéri Mélanie Bherer, Directrice générale, Variété, style de vie, documentaire et numérique chez Bell Média.

Cédric Bélanger Cedric Belanger

Alicia Moffet s’est fait découvrir par le grand public québécois en 2015 avec sa participation à «La Voix». Frédérick Robichaud, pour sa part, avait remporté le titre de «coup de cœur du public» lors d’«Occupation Double dans l’Ouest» en 2021. Il a aussi cofondé une entreprise de montres et bijoux et est un habitué des médias, avec notamment des interventions au talkshow «Bonsoir, bonsoir!» et via son balado «Le RobiShow».

Rappelons que la dernière saison d’Occupation Double s’était soldée par le départ de Jay Du Temple après six saisons, l’humoriste aux tenus colorés ayant choisi de se consacrer à d’autres projets.

La dernière saison avait été marquée par une vaste controverse en matière d’intimidation qui avait mené plusieurs commanditaires majeurs d’«Occupation Double» à mettre fin à leur partenariat.

«Occupation Double» reviendra dans les écrans l’automne prochain. L’équipe doit prochainement annoncer les dates des auditions, qui auront lieu au Québec et au Nouveau-Brunswick.