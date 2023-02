Atteint d’un cancer incurable au cerveau: le Resto Richard veut aider la famille du petit William

Le Resto Richard de L’Ancienne-Lorette offrira tous ses profits réalisés vendredi à la famille Dubé, dont le petit William, quatre ans, est atteint d’un cancer incurable.

• À lire aussi: Le petit William atteint d’un cancer incurable: le mauvais sort s’acharne sur une famille

Le directeur et copropriétaire de l’établissement, Carlos Huard, affirme avoir été touché par l’histoire de William, rapportée dans Le Journal, la semaine dernière.

Le garçon qui vient à peine de souffler ses quatre bougies est atteint d’un cancer incurable au cerveau.

Photo fournie par la famille Dubé

Sans radiothérapie, les médecins estiment que William pourra vivre encore un mois tout au plus. Les traitements, amorcés mercredi dernier, pourraient toutefois lui en offrir quelques-uns de plus.

Cette terrible nouvelle n’est malheureusement la première pour les parents, Jany Lizotte et Louis-Philippe Dubé, qui ont perdu leur premier bébé, mort subitement dans son lit, en juillet 2018.

Travailler bénévolement

C’est d’ailleurs pour leur «enlever un souci financier» que M. Huard a accepté de faire cette levée de fonds. «On voulait réserver notre plus grosse journée de la semaine, pour les encourager», mentionne M. Huard.

Certains employés se sont même portés volontaires et travailleront bénévolement, dans le but de faire augmenter la cagnotte pour cette journée, qui rapporte habituellement des profits de près de 2000$ pour l’entreprise, affirme le directeur.

Photo tirée de Facebook

L’argent récolté vendredi s’ajoutera ainsi à la campagne GoFundMe lancée le 18 février pour William et sa famille, dans le but notamment de les aider à réaliser des activités «qui le rendent heureux». Lundi, plus de 70 000$ avaient été amassés.

Cancer «agressif»

C’est il y a à peine deux semaines que les parents de William ont appris que rien ne pouvait sauver leur fils de ce cancer «agressif».

Le quotidien est par ailleurs de plus en plus difficile, aux côtés de son grand garçon, affirme la mère. «Ses symptômes sont de plus en plus présents. Il se plaint de maux de tête, il est plus irritable et fatigué. Il louche aussi de plus en plus», mentionne-t-elle.

Éventuellement, la tumeur pourrait affecter des fonctions vitales, comme l’équilibre, la respiration, la parole et la déglutition.