Bilinguisme chez les juges: Québec pourra contester la décision de la Cour supérieure

Québec pourra contester la décision de la Cour supérieure de suspendre un appel à candidatures pour un poste de juge exigeant uniquement la maîtrise du français.

Le juge Guy Cournoyer a accueilli, jeudi dernier, la demande du gouvernement du Québec de faire appel de la suspension du processus de sélection pour un nouveau juge à la Chambre de la jeunesse à Longueuil, ordonnée le 23 janvier dernier par la Cour supérieure du Québec.

Le gouvernement Legault estime que la maîtrise de l’anglais ne devrait être imposée que lorsque sa nécessité est démontrée, ce que conteste la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui plaide que les critères pour la nomination d’un juge relèvent de l’indépendance judiciaire.

Dans sa requête, Québec a fait valoir que le juge de première instance a fait fi de la réforme de la loi 96, qui précise que la maîtrise d’une autre langue que le français ne peut être exigée pour un candidat à la magistrature, sauf avec le consentement du ministre de la Justice, alors même que celle-ci était en vigueur au moment du jugement.

Le gouvernement a également plaidé que le juge de la Cour supérieure n’a pas pris en compte la jurisprudence canadienne en matière linguistique, où la règle générale qui prévaut en matière civile est que chacun peut s’exprimer devant le tribunal dans la langue de son choix, en ayant recours à un interprète si cela s’avère nécessaire.

La demande d’appel précisait enfin que le juge de première instance serait allé au-delà des critères précis pour une demande de sursis, et qu’il aurait demandé un fardeau de preuve trop imposant à cette étape du processus judiciaire.

L’argumentaire de Québec a paru suffisant aux yeux du magistrat de la Cour d’appel du Québec pour reconsidérer la décision du juge de première instance.

«La Cour d’appel a jugé nos arguments suffisamment convaincants et pertinents pour que la décision du juge de première instance soit réexaminée. Nous continuerons à défendre la volonté des Québécoises et des Québécois. La loi 96 a été dûment débattue et adoptée par les représentants élus de la nation québécoise et elle doit s’appliquer», a réagi le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, dans une déclaration écrite transmise à l’Agence QMI.

Le Procureur général du Québec et le Conseil de la magistrature se retrouveront au tribunal le 5 mai prochain, pour l’audition de l’appel. D’ici là, l’appel de candidatures demeure suspendu.