Bromont veut suspendre la loi légalisant les Airbnb

À l’approche de l’entrée en vigueur, le 25 mars, de la Loi 67 légalisant la location à court terme de propriétés sur des plateformes comme Airbnb, la Ville de Bromont entend adopter un règlement pour interdire cette pratique sur son territoire, ce que déplorent des citoyens.

Des propriétaires de résidence, comme Adrien Bouget, se sont présentés à l’hôtel de ville lundi pour signer le registre s’opposant à ce règlement.

«Moi, je considère qu’on devrait avoir le droit de faire ce qu’on veut avec notre maison, comme le prévoit la loi 67», s’est-il exclamé.

La loi aura une portée provinciale, mais prévoit que les villes peuvent en suspendre l’application via un règlement. Dans le cas de Bromont, la Ville veut ainsi prendre le temps de consulter sa population.

«On est ouvert à permettre davantage [la location sur Airbnb], mais on veut faire les choses dans l’ordre et il faut tenir compte de tous les tenants et aboutissants. Ce qu’on fait, c’est qu’on gèle le règlement actuel le temps de bien réfléchir à la question. Nous allons consulter la population au courant de l’année 2023 et revoir nos règlements», a exprimé le maire de Bromont, Louis Villeneuve.