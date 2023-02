Chiffres décevants pour «Coco Ferme», mais bon départ «Katak, le brave béluga» et «Le plongeur»

Les longs métrages québécois «Katak, le brave béluga» et «Le plongeur» ont bien tiré leur épingle du jeu dans les salles obscures, le week-end dernier, alors qu’on mettait la table pour la semaine de relâche. Le Conte pour tous «Coco Ferme» a pour sa part moins brillé que prévu, mais la semaine de repos des tout petits et des familles est encore jeune.

Ainsi, le film d’animation «Katak, le brave béluga» des réalisateurs Christine Dallaire-Dupont & Nicola Lemay et le drame «Le plongeur» de Francis Leclerc ont respectivement amassé 182 829 $ et 181 698 $, selon les chiffres de Cinéac, héritant du quatrième et du cinquième échelon du palmarès du dernier week-end.

C’est «Ant-Man et la Guêpe Quantumania» qui a continué de dominer aux guichets des cinémas québécois, avec des recettes de 447 380 $, devant «Avatar: la voie de l’eau» (192 597 $) et la nouveauté «Ours sous cocaïne» (184 455 $) pour compléter le podium.

«Coco Ferme», qui a été très bien critiqué et qui marque le retour des Contes pour tous, a amassé à peine 61 068 $, lui valant la 9e position.