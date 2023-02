Cinq motoneigistes décédés ce week-end: lisez ces conseils pour une randonnée de motoneige sécuritaire

Quatre motoneigistes sont décédées depuis vendredi dans différentes régions du Québec, incluant au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Sûreté du Québec (SQ) a tenu à rappeler les consignes de sécurité en ce début de semaine de relâche.

Pierre-Yves St-Gelais, un homme dans la cinquantaine, a succombé à ses blessures après avoir percuté un arbre de plein fouet samedi dans la ZEC Mars-Moulin, près de Laterrière.

«La vitesse ne serait pas en cause, l'homme aurait peut-être été surpris par la configuration du sentier», a expliqué une porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.

À l'approche du long congé, la SQ redouble les efforts pour sensibiliser les amateurs et éviter les accidents. «Il faut faire attention, c'est un beau sport, on a du plaisir, il faut avoir notre tête, ne pas consommer de drogue, d'alcool et aller tranquillement», a confirmé un motoneigiste.

La sûreté du Québec conseille aux amateurs de motoneige de circuler dans les sentiers, d’éviter les plans d'eau non balisés, de respecter les limites de vitesse, d’allumer les phares de son véhicule et de regarder son itinéraire avant de quitter son domicile.

Durant le long congé, les patrouilleurs seront présents sur les sentiers, comme c'est le cas durant toute la saison.