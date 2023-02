Commission sur l’avenir du Québec: PSPP cherche à diviser, plaide le gouvernement de la CAQ

Le chef du Parti Québécois cherche à diviser en réclamant une commission spéciale sur l’avenir du Québec, plaide le gouvernement de la CAQ qui soutient avoir fait plusieurs gains importants auprès d’Ottawa pour le Québec.

«Le gouvernement de la CAQ a fait plusieurs gains importants pour le Québec. Pensons à la nomination des juges, aux services de garde, à l’aéronautique, à internet haute vitesse, au logement social. On a obtenu des milliards pour les Québécois», a écrit le porte-parole du premier ministre Ewan Sauves.

Lundi matin, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, publie une lettre qu’il a envoyée au premier ministre François Legault et dans laquelle il lui demande de mettre sur pied une commission spéciale sur l’avenir du Québec.

Il souligne les nombreux échecs subis auprès du gouvernement fédéral de Justin Trudeau en matière de transferts en santé, d’immigration (Roxham) et de langue française et estime qu’un tel sommet établirait «un réel rapport de force» dans ses négociations avec Ottawa.

Référendum

Le bureau du premier ministre répond que PSPP cherche «la solution magique» avec «un référendum sur la souveraineté, immédiatement.»

«On peut faire des gains avec Ottawa avec l’appui des Québécois, sans attendre le grand soir. Les Québécois ont mis de côté ce débat qui nous a divisés pendant plus de 50 ans. M. St-Pierre Plamondon devrait écouter la population. On ne cessera jamais de défendre les intérêts des Québécois», a signalé M. Sauves.

Dans la lettre le chef péquiste met au défi François Legault «d’égaler au minimum le niveau de nationalisme» de ses prédécesseurs, dont Robert Bourassa.

«Malgré son allégeance fédéraliste, l’ancien premier ministre du Québec n’a pas eu peur de mettre sur pied la Commission Bélanger-Campeau, qui avait comme mandat d’étudier et d’analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations», rappelle St-Pierre Plamondon.