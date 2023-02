Denis Gurianov: «Il a vraiment toutes les aptitudes, mais...»

Le Canadien de Montréal a acquis un joueur possédant plusieurs qualités en Denis Gurianov, dimanche, en retour d'Evgenii Dadonov.

Mais pourquoi ç'a n'a pas fonctionné pour lui à Dallas, et pourquoi les Stars ont-ils abandonné dans son cas?

«Il a le patin, le lancer, c'est un gros bonhomme, il a vraiment toutes les aptitudes, mais il ne va pas assez dans les zones payantes», a expliqué l'entraîneur adjoint des Stars Alain Nasreddine, lundi, en entrevue à BPM Sports.

«Tu regardes sa production, ça laisse à désirer encore cette année et pour nous, ça prend des résultats [cette année]. Mais les fans du Canadien devraient être excités de l'avoir dans l'organisation. Parfois, un changement peut aider un gars comme Gurianov et on lui souhaite le mieux.»

Nasreddine a ensuite mis l'accent sur le coup de patin et le puissant lancer du Russe.

«À la grosseur qu'il a, il a un très bon coup de patin, a-t-il indiqué. Vous allez voir qu'il peut se rendre très vite sur l'échec avant et il déplace de l'air. Je crois que c'est la chose que vous allez remarquer tout de suite. Il a aussi un très bon lancer. Avant même de me joindre à l'équipe ici, je me souvenais de lui sur l'avantage numérique avec son lancer très puissant.»

Même si Gurianov connaît une saison difficile avec seulement neuf points en 43 matchs, son attitude dans le vestiaire n’était pas un problème, bien au contraire, selon Nasreddine.

«C’est un bon vivant, il aime avoir du plaisir. Moi, j’avais une bonne relation avec lui, a-t-il avoué. C’est un gars qui, malgré les difficultés sur la glace, se présentait à l’aréna avec un sourire. C’est un très bon gars.»