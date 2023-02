Denis Gurianov jouera son premier match avec le Canadien avec Nick Suzuki

SAN JOSE | Denis Gurianov est excité d’avoir un nouveau départ avec le Canadien. Acquis des Stars de Dallas en retour d’Evgenii Dadonov, l’attaquant a eu un bel accueil de la part de ses nouveaux entraîneurs et de ses nouveaux coéquipiers, lundi, au site d’entraînement des Sharks de San Jose.

L’athlète de 25 ans a les bons outils pour évoluer dans la LNH. Il a un bon gabarit à 6 pieds 3 pouces et 205 lb. Il est rapide et possède un bon lancer.

Toutefois, celui qui est originaire de Togliatti, en Russie, a tendance à prendre des soirées de congé. Il aura la chance de faire mentir ses détracteurs avec le Canadien.

«Si je joue mon type de match et que j’utilise mes forces, je serai en mesure de jouer du bon hockey, a indiqué Denis Gurianov lors de sa première mêlée de presse avec le Canadien. Je me suis senti bien accueilli par les entraîneurs et les joueurs.

«Je suis excité de pouvoir jouer avec une des six équipes originales de la LNH. C’est un bon défi pour moi et j’espère que je vais pouvoir m’amuser avec cette équipe.»

Pour les adeptes de numérologie, Gurianov portera le numéro 25. Ryan Phoeling est le dernier à avoir eu ce numéro. On va souhaiter qu’il ait un sort différent.

Faire sa propre impression

Martin St-Louis a bien apprécié ce qu’il a vu de Gurianov lors de ses premiers coups de patin avec le Tricolore.

«C’est un bon patineur, a mentionné l’entraîneur-chef. Il a un bon gabarit et un bon lancer. Il a eu du succès dans la LNH.

«C’est un nouveau départ pour lui. On va lui donner l’opportunité de démontrer ses habiletés.»

Il croit que Gurianov a encore du potentiel. St-Louis se souvient de ses succès en séries il y a quelques années.

«Il n’a pas oublié comment jouer au hockey. On va lui donner de l’information et le laisser jouer. Je veux qu’il joue dans ses forces soient son coup de patin et son lancer. Tu dois jouer le match qui est en avant de toi.»

Pour lui, c’est important de se forger sa propre impression de l’attaquant russe.

«Ce n’est pas tous les entraîneurs qui ont la même philosophie. Certains joueurs cadrent moins bien dans certains concepts. Ce n’est pas nécessairement une question d’environnement.

«J’ai des gens qui m’ont contacté pour me faire connaître Denis. Je vais le faire, mais dans trois semaines. Je ne veux pas être influencé. Je veux me faire ma propre opinion.»

Avec Suzuki

Pour l’aider à s’acclimater à sa nouvelle formation, St-Louis a placé Gurianov avec le capitaine Nick Suzuki et le vétéran Mike Hoffman.

«Gurianov est un gros bonhomme, a souligné Suzuki. C’est un petit échantillon. Je sais qu’on m’a mis sur le même trio que lui pour l’aider dans sa transition avec notre équipe.»

Cette décision permettra à Jonathan Drouin d’avoir Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson comme ailiers. Le Québécois aura une belle visibilité à quelques jours de la date limite des transactions.

«Jo joue du très bon hockey pour nous, a souligné Martin St-Louis. HP (Harvey-Pinard) et Andy (Anderson) connaissent aussi de bons moments. On jongle un peu, mais ça fait partie de trouver des réponses.»

Encore des cachettes

St-Louis a entretenu le mystère au sujet de ses défenseurs. On ne sait toujours pas si Joel Edmundson ou Kaiden Guhle sera en mesure d’affronter les Sharks mardi soir à San Jose.

Pourtant, c’est évident que les deux seront en uniforme parce que le Canadien n’a amené que sept défenseurs en Californie. Sans compter que Edmundson et Guhle ont formé une paire à l’entraînement lundi.

Malgré tout, St-Louis a refusé de confirmer leurs présences pour la rencontre de mardi.