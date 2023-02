diaMentis: mise à pied collective dans une entreprise innovante de Québec

Une entreprise de Québec qui s'apprêtait à faire une percée mondiale majeure en santé mentale procède à une mise à pied collective pour une durée indéterminée.

Le Journal a appris que cette décision prenait effet lundi.

Elle a été confirmée lundi par le vice-président et chef de la direction financière de diaMentis, Bernard Guimont. En tout, une trentaine d'employés sont mis à pied.

«Le conseil d’administration de diaMentis a pris la décision à contrecœur vendredi soir dernier, 24 février 2023, de procéder à une mise à pied collective temporaire, incluant l’ensemble du management, prenant effet ce matin pour une période indéterminée et de finaliser la phase de refinancement amorcée en décembre dernier», a indiqué M. Guimont dans une déclaration écrite au Journal.

«Cette phase de refinancement est maintenue activement afin de soutenir la poursuite des travaux en cours à la FDA (Food and Drug Administration), l’organisme réglementaire responsable de l’homologation finale de la technologie de l’entreprise.»

Université Laval

L'entreprise diaMentis, fondée à Québec en 2015, travaille depuis sur une technologie issue des travaux de recherche de l’Université Laval afin de développer un outil d’aide au diagnostic en santé mentale.

Grâce à un examen de la rétine de l'oeil, elle est en mesure de diagnostiquer de manière préventive des maladies mentales comme la schizophrénie, la dépression majeure ou la bipolarité.

Il s'agit d'une percée scientifique majeure, qui en était à sa dernière étape d'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) étatsunienne, ayant reçu la mention «breakthrough designation», rare reconnaissance pour une découverte scientifique.

L'entreprise espérait rendre disponible son outil diagnostic d'ici deux ans.

«On va savoir d’emblée si un patient a tout ce qu’il faut pour développer la schizophrénie et intervenir avant que la maladie explose. On va le savoir avant que les signes soient évidents», expliquait au Journal en septembre dernier le directeur exécutif médical de diaMentis et psychiatre, Marc Guérin.

Diagnostic en moins de 12h

Grâce à ce nouvel outil, le diagnostic «pourrait être dorénavant confirmé ou infirmé en moins de 12 heures suivant l'examen des signaux rétiniens plutôt qu'attendre en moyenne cinq ou sept ans, vu l'absence d'outil d'aide au diagnostic, tel qu'il est le cas actuellement en santé mentale», expliquait alors diaMentis dans un communiqué.

diaMentis est en recherche de refinancement pour poursuivre son développement.

En septembre, elle disait avoir recueilli 32 millions $ «provenant très largement du secteur privé pour le développement de sa technologie».

Elle avait aussi reçu 1 million $ du gouvernement fédéral en 2021.

L'entreprise embauchait en septembre «31 employés de huit différentes nationalités cumulant 19 doctorats ou maîtrises et conduit son étude de validation auprès de 15 sites cliniques américains et canadiens qui incluent notamment l'Université Harvard, le Feinstein Institute, l'Université de Rochester, l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université de Toronto».