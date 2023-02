Evgenii Dadonov essaie d’afficher son «enthousiasme»

Toujours aussi peu expressif devant les journalistes, l’attaquant Evgenii Dadonov s’est néanmoins dit excité de se joindre aux Stars de Dallas, une formation occupant le sommet de la section Centrale.

La nouvelle de la transaction conclue quelques heures auparavant n’a pas surpris le principal intéressé, qui s’est dit heureux de débarquer à Dallas. Son agent l’avait aussi informé dans les jours précédents qu’un événement se tramait, puisqu’il a demandé de lever sa clause de non-mouvement.

Échangé par le Canadien de Montréal en retour de l’ailier Denis Gurianov dimanche, le hockeyeur de 33 ans tentera d’aider son nouveau club à parcourir un long chemin en séries éliminatoires. Certes, il a maintenant l’occasion de savourer beaucoup plus de succès collectifs qu’au sein du Tricolore, virtuellement éliminé.

«Je suis très excité de jouer ici, a-t-il déclaré au site NHL.com sur un ton relativement sérieux mais détendu, avant le match de lundi soir contre les Canucks de Vancouver. Il s’agit d’une bonne équipe toujours difficile à affronter. Pour moi, c’est un pas en avant et une belle opportunité.»

Aussi, le patineur a eu peu de temps pour pleurer son départ du Québec, car il a rapidement dû boucler ses valises. Il préfère avant tout regarder l’avenir et ne pas songer à ce qui a achoppé à Montréal.

«Au chapitre des points obtenus, ce fut difficile. On a eu de bons matchs et d’autres mauvais, avec des séquences infructueuses. Mais là, je suis en forme et prêt à jouer», a-t-il dit.

Un visage connu derrière le banc

Dadonov se retrouve en pays de connaissance avec la présence de l’entraîneur-chef Peter DeBoer, un homme qui semble le tenir en haut estime. Il l’a dirigé chez les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas – l’an passé dans ce dernier cas – et il sait à quoi s’attendre.

«C’est un bon instructeur. Il est juste et honnête avec les joueurs, à qui il dit ce qui va bien», a-t-il considéré.

«Je le connais depuis longtemps, a de son côté mentionné DeBoer. Je suis un grand partisan du joueur et de la personne. C’est un vétéran de saison régulière et il n’est jamais dépassé par le cours des événements. Sur la glace, on peut lui faire confiance et il a prouvé qu’il est capable de marquer des buts importants en séries. C’est un athlète ayant participé à des Championnats du monde. Compter sur un gars avec ce bagage à l’intérieur du vestiaire est excellent.»

Au Texas, celui ayant récolté seulement 18 points en 50 rencontres veut faire mieux et il a un souhait à formuler, lui qui deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain. Et la bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il côtoiera Tyler Seguin et Mason Marchment dans le deuxième trio des Stars.

«J’espère jouer en avantage numérique. Tout le monde ici excelle et j’apprécierai évoluer avec eux, a-t-il affirmé. Je peux jouer avec pas mal tous les joueurs et m’ajuster.»