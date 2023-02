Histoire de censure: au tour de James Bond

La semaine dernière, je vous parlais de la censure des livres de Roald Dahl, parmi lesquels on trouve Charlie et la chocolaterie. J’y voyais un tournant dans le monde de l’édition.

Les «lecteurs de sensibilité» embauchés pour purger les manuscrits d’aujourd’hui et de demain de tout propos susceptible de heurter les «minorités» se tournent désormais vers les œuvres du passé, pour les réécrire, et les expurger aussi.

J’annonçais que d’autres œuvres y passeraient. Nous y sommes déjà.

Censure

Le Telegraph nous apprend que c’est au tour d’Ian Fleming d’y passer. Et plus particulièrement, les romans de la série James Bond, qu’il faut désormais expurger de leurs propos racistes à l’endroit des noirs – mais pas à propos des Asiatiques, allez savoir pourquoi.

De même, les propos qui écorchent les homosexuels seront maintenus.

Il faudrait comprendre: à partir de quels critères doit-on réécrire une œuvre?

Quels groupes identitaires sont protégés, et quels groupes ne le sont pas? Et pourquoi cette règle change-t-elle d’un auteur à l’autre? Et doit-on se contenter d’effacer les passages qui nous agacent, ou doit-on les réécrire pour les adapter complètement aux temps présents?

Faudra-t-il demain réécrire les livres de Mordecai Richler où il vomissait sur les Québécois? Qu’on sache d’avance que je m’y opposerais.

Questions

Très concrètement, pourquoi, dans la réécriture de Roald Dahl, avait-on le souci spécifique de lutter contre la représentation négative de l’obésité et de modifier la vision qu’il avait des femmes?

Pourquoi, chez Ian Fleming, se concentre-t-on plutôt sur la couleur de la peau?

Le simple bon sens ne devrait-il pas nous amener à considérer qu’il faut accepter une œuvre telle qu’elle est, avec ses aspérités venues d’hier, que nous ne sommes pas en droit de la modifier par caprice, et que le lecteur de notre temps saura faire la part des choses en la lisant?