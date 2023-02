Itinérance: un centre d’hébergement pour Autochtones ouvre dans le Village

Une vingtaine d’Autochtones en situation d’itinérance auront un nouveau toit au centre-ville de Montréal. Un centre d’hébergement qui leur est destiné va ouvrir ses portes dès mardi.

Située sur la rue Saint-Hubert dans le Village, la Maison Akhwà:tsire pourra accueillir jusqu’à 22 hommes et femmes autochtones dans ses 18 chambres et ses aires de vie commune.

Ce centre est réservé aux personnes qui vivent depuis de nombreuses années dans la rue, a expliqué Heather Johnston, directrice générale de l’organisme Projets Autochtones du Québec, qui gère le site.

Contrairement à un refuge, cet endroit offre des unités de logement permanentes pour aider à la réinsertion sociale. Ainsi, les personnes hébergées paieront un loyer calculé selon leurs moyens.

«Ça vient compléter une offre de services parce qu’on parle souvent d’abris, mais il faut compléter avec des logements supervisés», a souligné Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

En plus de leur offrir un toit, le centre d’hébergement propose un programme de gestion de la consommation d’alcool. Sept personnes qui y participent déjà viendront d’ailleurs s’établir dans cet endroit.

Des intervenants psychosociaux seront aussi présents en permanence sur les lieux, tout comme des infirmières qui pourront offrir des soins cliniques.

Ottawa, Québec et la Ville de Montréal ont tous participé à la mise en place de ce projet de 6,8 millions $.

Encore beaucoup à faire

Ce nouveau centre d’hébergement ouvre dans le quartier du Village, où plusieurs enjeux de cohabitation sociale et d’itinérance sont observés depuis plusieurs années.

De plus en plus d’Autochtones se sont également retrouvés dans la rue au centre-ville de Montréal depuis la pandémie. Les problèmes de logement, le manque d’emplois et les enjeux de toxicomanie n’ont pas aidé, selon Mme Johnston.

Le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, a reconnu que les centres de transition sont aussi à pleine capacité et que les gens restent plus longtemps que prévu faute de logement.

«C’est notre deuxième projet de logement supervisé, il va en avoir plusieurs qui arrivent», a-t-il indiqué. «Ça va libérer des places dans les centres de transition.»

«Il n’y a pas de baguette magique, c’est bien évident qu’on se bat aussi contre un marché immobilier», a ajouté Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion.