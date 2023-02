Jake Paul pourrait empocher jusqu’à 25 millions $ pour son combat: bienvenue en 2023!

J’ai un bidule qui me donne accès à 3640 réseaux de télévision dans le monde. Je paye 28 $ par mois, je présume que c’est légal. En tous les cas, je ne touche pas un sou en droits d’auteur des reprises de toutes les séries Lance et Compte qui roulent 24 heures par jour. Ça aussi, je présume, ça veut dire que c’est légal.

Mon bidule m’a donc permis de suivre en direct, live dirait Zachary, le combat multimillionnaire entre Jake Paul et Tommy Fury.

Ça se passait au Diriyah Arena de Riyad en Arabie Saoudite. C’était présenté en pay per view aux différents réseaux BT en Europe et au Moyen-Orient et aux États-Unis à la télé payante par ESPN+.

Jake Paul, six ou sept mauvais combats professionnels contre des stars retirées de la UFC, avait une bourse garantie de 4,5 millions et 65 % des revenus de la télé dans le monde. Si ça s’est bien passé, il pourrait toucher jusqu’à 25 millions.

Fury, petite carrière faite sur le nom Fury, il est le demi-frère de Tyson Fury, et surtout grande vedette d’une téléréalité britannique, comptait sur 2,8 millions garantis et une possibilité de toucher 6 millions avec la télé

Le combat en était un de huit rounds. L’équivalent d’un troisième combat d’une soirée normale au casino de Montréal.

LE YOUTUBEUR CONTRE LA TÉLÉRÉALITÉ

Mais vous avez déjà deviné que cette boxe n’avait rien à voir avec... la boxe. Jake Paul est un « influenceur ». Un gros youtubeur. Comme son frère Logan Paul. Son passé est parsemé de poursuites pour agressions sexuelles, de chansons pop, de show de télé pour les jeunes... et de la vente de sa personne. Une Kim Kardashian de gars.

Tommy Fury connaissait une petite carrière au ras des pâquerettes. Son demi-frère est devenu champion du monde chez les poids lourds et il s’est retrouvé catapulté dans une téléréalité qui a cartonné en Grande-Bretagne.

Résultat ? C’est Russ Anber qui donne la meilleure réponse. « Un youtubeur va gagner plus en huit rounds en Arabie Saoudite qu’Artur Beterbiev dans toute sa carrière. Ça me donne envie de vomir », a lâché le vétéran homme de boxe en lisant toutes les folies qui se sont écrites sur ce « grand combat ».

Que Russ se console. Il était dans le vestiaire de Beterbiev à Londres en janvier quand on a présenté à la foule Jake Paul et Tommy Fury pour promouvoir ce combat « historique ». Et moi, j’étais dans un mood très 1923. Jake Paul, est-ce que je m’en sacrais ?

Mais Lady Ju qui est fort jeune a vite saisi ce qui se passait. Elle s’est garrochée pour prendre les photos de ces héros modernes. Ce beau blond, c’est le boxeur de 25 millions. L’autre qui a enlevé sa chemise, c’était Tommy Fury. L’incroyable ovation, c’était pour YouTube. Parce que ce qui s’est passé dimanche après-midi en Arabie Saoudite, c’est une autre consécration des réseaux sociaux. Tu peux vendre n’importe quoi si tu sais te vendre. Simple, qu’Artur apprenne à mieux se vendre.

LA LOI DU MARCHÉ

Marc Ramsay riait hier matin. On jasait de cette histoire. Il me racontait qu’il s’était retrouvé dans un stade où 7000 personnes avaient acheté des billets pour assister à quelques combats.

« Quand ça été le temps du combat de Logan Paul, ça devait être lui et pas son frère, j’ai dit au monsieur qui m’avait invité que ça n’avait pas de maudit bon sens de faire boxer un gars de même. Il m’a répondu : tu vois les 7000 tickets ? C’est lui qui les a tous vendus ou à peu près. Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ? », de raconter Ramsay.

Dans ce temps-là, comme le dit si bien Ramsay, on obéit à la loi du marché. Et on monte des galas qu’on vend à des millions de fervents du youtubeur dans le monde.

« Mais au moins, Jake Paul a un peu de boxe en lui. Il est capable de frapper d’aplomb », a ajouté Ramsay.

Il a raison. Ces huit rounds n’étaient pas comparables aux huit rounds entre Artur Beterbiev et Anthony Yarde. Même pas à la cheville. Mais c’était un bon match de la Ligue américaine. Quand le Rocket se bat pour une place dans les séries, ça peut donner un match de hockey fort correct.

Jake Paul et Tommy Fury, ça donné un combat bien correct. Fury a gagné par décision partagée. C’était un bon verdict compte tenu qu’il est allé au plancher au huitième.

Vous devriez retrouver la patente sur... YouTube.

L’INCREVABLE BADOU JACK

En Arabie saoudite, le vrai combat a eu lieu en demi-finale. L’increvable Badou Jack a gagné le titre WBC des cruiserweights (200 livres) contre le Congolais Ilunga Makabu. Makabu avait perdu en 2016 son titre contre Tony Bellew qu’on a connu à Québec contre Adonis Stevenson pour le reprendre en 2020 à Kinshasa contre Michal Cieslak. Je m’en rappelle très bien, le Québécois Michael Griffin était l’arbitre au Congo.

Badou Jack a été champion du monde à 168 livres, à 175 livres et le voilà champion à 200 livres. Il a 39 ans. Il a été vaincu à Atlanta il y a trois ans par Jean Pascal et avait fait match nul à Washington contre Lucian Bute. Il avait perdu en douze rounds à Toronto contre Adonis Stevenson après avoir poussé Stevenson aux portes de l’enfer au douzième assaut.

Il a livré un très bon combat contre Makabu avant que l’arbitre n’arrête le combat à une minute de la fin.

Badou Jack, un Suédois gentilhomme pas tout à fait blond, est devenu le premier boxeur musulman à gagner un championnat du monde dans un pays musulman.

Il était très ému.