«La famille Addams»: Rita Tabbakh et Luc Guérin seront Morticia et Gomez Addams

René Simard a trouvé ses têtes d’affiche pour La famille Addams. Rita Tabbakh et Luc Guérin incarneront Morticia et Gomez Addams dans la mouture québécoise de la comédie musicale.

«Ça faisait 10 ans que j’attendais un rôle comme celui-là», a confié Rita Tabbakh, via ses réseaux sociaux, lors de l’annonce de ce casting.

Il s’agira d’un retour aux sources pour la chanteuse, elle qui fut révélée grâce au rôle-titre de la comédie musicale Sherazade. Elle a également tenu la vedette des spectacles Don Juan et Dracula, entre l’amour et la mort, en plus de son passage remarqué à La Voix, en 2014.

Davantage habitué au cinéma et à la télévision qu’aux spectacles musicaux, Luc Guérin a quant à lui été vu – et entendu – dans Cabaret, aux côtés de Brigitte Boisjoli, il y a 10 ans.

Succès international

Sur Broadway, ce sont Bebe Neuwirth et Nathan Lane qui ont initié ces deux rôles lors de la création de l’incarnation musicale de La famille Addams, en 2010. Depuis, la comédie musicale a été jouée à travers le monde, notamment en Espagne, au Brésil, en Angleterre, en Australie et en France.

René Simard signera la mise en scène de la mouture québécoise, attendue à Montréal cet automne, puis à Québec l’année suivante.

Avec ces annonces, le casting du spectacle continue de prendre forme. Aux dernières nouvelles, il ne restait plus que l’interprète de Pugsley, le cadet du clan Addams, à trouver. Des auditions en ce sens ont été organisées, autant dans la métropole que dans la Vieille capitale, plus tôt ce mois-ci.

La famille Addams sera présentée au Théâtre St-Denis de Montréal à compter du 17 octobre 2023, puis à la Salle Albert-Rousseau de Québec durant la période des Fêtes 2024.