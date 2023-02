«Je savais qu’il était tough»: malgré un K.-O., Zachary Massicotte ne regrette pas son combat contre Arber Xhekaj

Zachary Massicotte n’a pas gardé de séquelle de son court, mais violent combat contre Arber Xhekaj lors du tournoi des recrues en septembre dernier. Après deux semaines d’inactivité, le défenseur a pu amorcer sa carrière professionnelle.

On a décidé de prendre de ses nouvelles. Le Québécois a bien voulu revenir sur son duel sur patins contre celui qui est devenu l’un des favoris des partisans du Canadien. Une chose est sûre: il n'a aucun regret.

«Cette bagarre n’a rien changé à ma façon de jouer, a souligné Zachary Massicotte. C’est certain qu’on ne peut pas toutes les gagner [les bagarres].

«Tous les joueurs qui se battent savent qu’ils vont en gagner et en perdre. Celle contre Xhekaj, je ne l’ai pas gagnée. Parfois, ça arrive et on ne peut rien changer là-dessus.»

Quand il a jeté ses gants sur la patinoire, l’ancien arrière de l’Océanic de Rimouski et des Cataractes de Shawinigan savait très bien qui il avait en face de lui.

«Ce sont de petites choses qui mènent à un combat, a précisé Massicotte. De ce dont je me souviens, il [Xhekaj] avait blessé un de nos gars.

«Lors d’un camp d’entraînement, tu veux prouver des choses et je pensais que c’était le bon moment. Je pense que j'ai fait ce que j’avais à faire. Non, je ne regrette rien.»

Du soutien et du respect

Dans les jours suivant son affrontement contre Xhekaj, Massicotte a reçu l’appui de ses amis, de sa famille et de ses anciens coéquipiers.

Des encouragements qui lui ont fait du bien dans les circonstances. Malgré le résultat brutal de son choc, Massicotte respecte Xhekaj.

«Je savais qu’il était tough. De voir ce qu’il a accompli avec le Canadien, à part ses batailles, c’est beau comme histoire. Il mérite tout ce qui lui arrive avec ses efforts des dernières années.

«On ne joue pas le même style de jeu. Par contre, je pourrais prendre exemple sur sa persévérance et sur le fait qu’il n’a jamais abandonné.»

Direction Allen

Après un séjour avec les Senators de Belleville dans la Ligue américaine, Massicotte a été cédé aux Americans d’Allen, dans l'ECHL. Une étape normale pour un joueur qui en est à sa première année chez les professionnels.

«C’est une adaptation, a-t-il ajouté. J’étais prêt à cela et je m’étais préparé à ce type de situation [les nombreux voyages].

«Je me prépare bien et je fais attention à moi. La base du hockey reste la même. Les joueurs sont plus forts et plus rapides. Tu tentes de trouver d’autres techniques que ta force physique.»

Il aimerait bien devenir un joueur permanent dans la Ligue américaine la saison prochaine.

«Mon style de jeu cadre bien avec la Ligue américaine. Je bouge bien la rondelle et je suis difficile à affronter.

«Pour le moment, je suis bien à Allen, qui est l’une des meilleures organisations de la ECHL. Ils ont remporté plusieurs championnats dans la CHL et dans l'ECHL. Ils sont abonnés aux succès et les infrastructures sont de bonne qualité.»

Allen est une petite ville située à 30 minutes de Dallas.

«Il y a plein de choses à faire, a précisé Massicotte. C’est une super belle ville.»