Le Canada impose de nouvelles sanctions à l’Iran

Le Canada va imposer, pour la neuvième fois en cinq mois, des sanctions à l’Iran pour violation des droits de la personne.

Les sanctions annoncées lundi par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly visent 12 hauts responsables du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des Forces de l’ordre (FO) qui auraient notamment assassiné des manifestants dans les régions kurdes de l’Ouest du pays.

«Le régime iranien continue d’opprimer brutalement son peuple et de le priver de ses droits et libertés fondamentaux. Nous entendons les appels du peuple iranien et nous le félicitons pour sa bravoure et sa résilience. Le Canada ne cessera pas de défendre les Iraniens et leurs droits fondamentaux», a déclaré la ministre, par voie de communiqué.

Ce que comprennent les nouvelles mesures:

- Interdiction de transactions avec les personnes figurant sur la liste, gelant ainsi tous les avoirs qu’elles pourraient détenir au Canada

- Interdiction de territoire au Canada au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour les personnes visées

Parmi les 12 personnes visées, on trouve:

- Morteza Mir Aghaei, commandant des forces paramilitaires de la milice bassidji à Sanandaj, dans la province du Kurdistan;

- Esmaeil Zarei Kousha, gouverneur de la province du Kurdistan;

-Seyeh Sadegh Hosseini, général du CGRI et commandant du corps Beit al Moqqadas du CGRI dans la province du Kurdistan;

-Rahim Jahanbakhsh, brigadier général de 2e classe des FO et commandant des FO dans la province d’Azerbaïdjan-Occidental.

Le Canada avait annoncé le 7 octobre dernier son intention de mettre en place plusieurs sanction pour répondre aux violations des droits de la personne, perpétrées dans le but de stopper les manifestations à la suite du décès de Mahsa Amini, en septembre dernier.

À ce jour, le Canada a imposé des sanctions à 139 personnes et à 189 entités iraniennes, dont le CGRI et l’appareil économique, de sécurité et de renseignement du régime.

Sanctions déjà instaurées contre l’Iran:

-Inscrire le régime iranien, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et ses principaux dirigeants sur la liste des personnes interdites de territoire au Canada

-Adopter de nouvelles sanctions à l’encontre des membres du CGRI et du régime iranien ainsi que des personnes qui leur sont associées, en plus d’instaurer une nouvelle réglementation adaptée pour s’assurer qu’aucune personne liée au CGRI et faisant l’objet de sanctions ne puisse entrer au Canada, en attendant l’adoption du projet de loi S 8

-Investir 76 millions $ pour renforcer la capacité du Canada à instaurer des sanctions et s’assurer que le gouvernement puisse agir plus rapidement pour geler et saisir des biens de personnes faisant l’objet de sanctions

-Utiliser tous les outils à la disposition du gouvernement du Canada, y compris la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, qui permet la prise de mesures financières et immobilières restrictives à l’encontre des ressortissants étrangers responsables de violations flagrantes des droits de la personne