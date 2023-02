Le DG des Sharks fait le point sur Erik Karlsson

À moins d’un imprévu, le défenseur Erik Karlsson terminera la saison avec les Sharks de San Jose, dont le directeur général, Mike Grier, s’attend à l’échanger l’été prochain.

Après la campagne 2022-2023, le vétéran de 32 ans aura complété la moitié de son contrat de huit ans et de 92 M$. L’équipe californienne se trouvant bien éloignée de la coupe Stanley à moyen terme, les probabilités de voir le Suédois quitter l’organisation au cours des prochains mois sont élevées. Le DG pourrait même l’expédier à une autre équipe d’ici vendredi, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, mais il ne se fait pas d’illusions dans ce dossier.

«Il y a toujours des équipes qui vont s'informer. On parle d'un excellent joueur qui peut jouer un rôle décisif et possiblement te permettre de gagner la coupe Stanley. Ainsi, c'est certain qu'il y a de l'intérêt, a confirmé Grier au site LNH.com, dimanche. Cependant, il reste quelques jours avant la date limite et il serait difficile d'en arriver à conclure une entente. Au bout du compte, si une équipe veut désespérément l'acquérir, il y a toujours un moyen de trouver un terrain d'entente. Je ne peux rien dire avec certitude pour le moment, mais je m'attends à ce qu'il demeure ici pour le reste de la saison.»

«C'est probablement plus facile pendant l'été, mais [...] j'aime côtoyer Erik, j'aime le voir jouer. Il aura son mot à dire dans tout ça. Je souhaite le voir connaître une bonne fin de campagne et le voir poursuivre sur sa lancée», a ajouté le dirigeant à la même source.

Karlsson a récolté 77 points en 2022-2023, un sommet parmi les arrières du circuit Bettman. Devant accueillir mardi le Canadien de Montréal, les Sharks occupent le 14e rang de l’Association de l’Ouest avec seulement 18 victoires et 48 points.