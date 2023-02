Le Journal aux Pays-Bas: un objectif bien précis pour les Canadiennes

HEERENVEEN, Pays-Bas | Valérie Maltais et ses complices de la poursuite par équipe n’ont qu’un objectif en tête et c’est de ramener à la maison le seul titre qui manque à leur riche palmarès.

Réunies à l’automne 2018, Maltais qui amorçait sa transition en longue piste après une belle carrière en courte piste, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont remporté l’or olympique aux Jeux de Pékin en février dernier et mis la main sur le titre cumulatif de la Coupe du monde au cours des trois dernières années.

Le championnat mondial 2021 est la dernière compétition où elles ne sont pas montées sur la plus haute marche du podium. Les Japonaises avaient alors remporté l’or dans la bulle de Heerenveen.

« C’est clair qu’on veut remporter le titre mondial et on ne cache pas notre objectif, a résumé Maltais après une séance d’entraînement à la poursuite par équipe. On sait que nous sommes capables de gagner et nous avons confiance, mais on ne tient rien pour acquis. À chaque course, c’est un nouveau départ et on ressent la peur et la crainte de ne pas gagner. »

« Malgré nos succès, on garde l’œil ouvert et aiguisé, de poursuivre la patineuse native de La Baie. On doit s’assurer de livrer une performance optimale. Au mondial, on vise de réussir notre meilleure course, celle où on exécutera le mieux. »

Championnes du monde en titre, les Japonaises présentent un alignement différent en raison de la retraite de l’une de leurs meilleures patineuses et n’affichent pas leur prestance d’antan. Les Américaines et les Néerlandaises représentent les principales rivales des Canadiennes.

La chimie toujours au rendez-vous

Contrairement aux quatre années menant aux Jeux de Pékin, le trio ne patine plus ensemble régulièrement. Blondin et Weidemann sont basées à l’Oval olympique à Calgary alors que Maltais a déménagé à Québec et s’entraîne au Centre de glaces. Quelques camps d’entraînement et les journées précédant les compétitions ont permis aux patineuses de travailler leur cohésion.

Les craintes légitimes au départ concernant la cohésion de l’équipe se sont dissipées au fil des mois et Maltais a ressenti des sensations qu’elle n’avait pas eues de l’année à l’entraînement de vendredi.

« Je me suis claquée dans les mains après l’entraînement tellement j’étais satisfaite, a-t-elle raconté. C’est la première fois cette année que je me sentais aussi bien quand je patinais la tête dans les fesses d’Isa. J’ai retrouvé des sensations que je n’avais pas eues depuis le début de la saison. »

Weidemann avait des doutes, mais elle estime que le trio canadien a progressé au fil de la saison.

« Ça fonctionne mieux que je pensais, a-t-elle indiqué. On s’est surprise lors de la première Coupe du monde de l’année en Norvège. On a patiné quatre ans ensemble et on a réalisé qu’on ne perd pas tout si rapidement. C’est de retour tranquillement à notre meilleur niveau. »

« Nous sommes toutes les trois pas mal nerveuses parce que c’est la seule médaille d’or que nous n’avons pas encore gagné. »

Une préparation mentale qui donne des ailes à Fiola

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Christopher Fiola patinera avec un poids énorme de moins sur les épaules au championnat mondial.

Dans un contexte loin d’être idéal où il était ennuyé par un rhume et envahi par les doutes, Fiola a atteint son objectif principal de la saison en obtenant son billet pour le championnat mondial lors de la dernière Coupe du monde de l’année, dimanche dernier, en Pologne.

Après une course difficile la semaine précédente où les deux autres Canadiens dans la lutte avec lui l’ont devancé, Fiola a senti le besoin de contacter son préparateur mental Alain Vigneault la veille de sa course sans lendemain.

« Ma discussion avec Alain a fait du bien et m’a aidé à me calmer, a-t-il confié. Il a mis les choses en perspective et m’a dit de me faire confiance. Il m’a beaucoup aidé dans ma préparation. Je suis le gars qui se met beaucoup de pression avec de grosses attentes en tête. »

Fiola avait vécu une situation similaire alors qu’il tentait de réussir son standard de 34 s 90 exigé par Patinage de vitesse Canada.

Une fois réussi en mars à Calgary et la pression tombée, il a réalisé le lendemain son meilleur chrono en carrière, un temps de 34 s 44.

« La pression est maintenant retombée et peu importe ce qui va arriver au mondial, ça ne sera pas la fin du monde, a-t-il imagé. C’est ma dernière compétition de l’année et je vais tout donner. »

Contexte favorable

Grégor Jelonek croit que le contexte au mondial va se prêter beaucoup mieux à une bonne performance.

« Quand il n’est pas attendu, il patine librement, a expliqué le vétéran entraîneur. En dépit de la pression, il a sorti une bonne course en Pologne sur une glace qui ne favorise pas les petits bonhommes comme lui. »

« Il aurait pu s’écraser après la première course, mais il a réussi à se qualifier et il s’en va dans la bonne direction. Il est envahi par le doute et c’est une de ses faiblesses. Il travaille beaucoup avec Alain Vigneault. »

Apprendre à être constant

Après un départ en lion et deux Top 8 en Europe, il a eu plus de difficultés à Calgary et ce fut ardu en Pologne. Jelonek estime toutefois normal que Fiola ait vécu une période d’apprentissage.

« Il n’y a rien de garanti et tu dois te battre, a-t-il résumé. Tu dois être en feu à chaque départ. C’est quelque chose qui s’apprend et certains ont besoin de plusieurs années pour se roder. Ce n’est pas facile d’être en feu tout le temps. Tu dois trouver la force intérieure parce que rien ne t’est donné ou servi sur un plateau d’argent. »

Un déménagement qui lui sourit sur toute la ligne

Grégor Jelonek nous a partagé un beau message au sujet de Valérie Maltais avec qui il travaille depuis son déménagement à Québec.

« Je suis très fier d’elle, a exprimé le vétéran entraîneur. Elle a démontré beaucoup de courage de quitter Calgary et de se retrouver avec un nouvel entraîneur, un nouvel environnement et de nouveaux partenaires d’entraînement. Elle a osé et cela a payé. »

Dans le but de se rapprocher de leur famille respective, Maltais et son fiancé Jordan Belchos ont quitté Calgary pour s’établir dans la Belle Province. L’ouverture récente du Centre de glaces et le marché immobilier fou dans la métropole ont milité en faveur de Québec.

« Quand tu prends une décision de cœur, le bonheur est assuré, a souligné Maltais. Ce fut une décision pour nous, pour notre couple et le patin a été le deuxième élément. »

Après un début de saison en douceur, Maltais a remporté sa première médaille individuelle en carrière, dimanche dernier, à la dernière Coupe du monde de la saison en Pologne. Un objectif qu’elle caressait depuis le début de l’année.

« Valérie a eu besoin d’un peu de temps pour se faire confiance, mais elle a maintenant trouvé ses marques et elle réalise sa valeur, a expliqué Jelonek. Elle attendait cette médaille au départ groupé depuis quatre ans et c’est maintenant chose faite. »

Le mariage professionnel entre Maltais et Jelonek comble les deux parties. « À Calgary à mes débuts en longue piste, j’écoutais et je suivais ce qu’on me disait. J’écoute encore, mais j’ai très confiance et je comprends plus mes besoins. Il y a une bonne communication et on apporte les ajustements en cours de route. En courte piste, je devais agir d’une seule façon sinon j’étais une mauvaise athlète. »

Une médaille en vue

Serait-il réaliste de monter de nouveau sur le podium au mondial où elle sera en action dès la première journée jeudi alors que le 3000 m sera au programme ?

« Oui c’est réaliste de gagner une médaille au 3000 m et un Top 5 serait fantastique. J’ai commis des erreurs à mon dernier 3000 m et j’ai hâte de le refaire. Toutes les filles seront présentes et c’est difficile à prédire, mais je vais sortir de la glace avec le sourire si je réussis la course que je souhaite, peu importe le résultat. »

« Au départ groupé, je vais conserver la même approche, de poursuivre la médaillée d’argent au relais 3000 m aux Jeux de Sotchi en 2014. J’ai une bonne énergie et je suis dans un bon état d’esprit. J’ai eu des hauts et des bas cette saison, mais j’ai gardé une attitude positive et j’ai connu une bonne progression. »