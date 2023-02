Le manque de passagers pourrait faire mal au REM

Le Réseau express métropolitain (REM) pourrait souffrir financièrement de la baisse du nombre d’usagers du réseau de transport en commun montréalais, affirment des experts.

• À lire aussi: Le système de billetterie du REM encore plus coûteux que prévu

«Si l’achalandage n’est pas au rendez-vous, ça se peut que les profits ne soient pas au rendez-vous», résume Jean-Philippe Meloche, professeur et directeur de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal.

Le REM sera opéré par la CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle prévoit atteindre un rendement de 8 % sur son investissement.

Une entente a été négociée avec Québec pour des subventions selon le nombre de passagers par kilomètre, et non en fonction de la disponibilité des services. La CDPQ Infra a alors tout misé sur l’achalandage.

Toutefois, les usagers du transport en commun sont moins nombreux depuis la pandémie, ce qui affecte les finances des sociétés de transport (voir autre texte).

Par exemple, l’achalandage du train de banlieue représente actuellement 50 % de celui de 2019, selon son opérateur Exo.

«Le REM a été conçu dans une perspective de 2019. Avant même qu’il entre en service, on est déjà en train de se demander s’il n’y a pas trop de transport en commun pour nos besoins», explique M. Meloche.

Peu de flexibilité

La Caisse de dépôt n’a presque aucune autre solution de rechange si l’achalandage ne suit pas. Il serait impossible de jouer sur le prix du billet et il serait difficile de faire des coupes. Sans chauffeurs, le REM entraîne peu de frais d’exploitation pour le personnel.

«Tout ce qui est espéré, c’est que ça ne va pas faire trop mal», indique le professeur.

La CDPQ Infra n’a pas non plus la certitude de pouvoir compter sur Québec pour des subventions additionnelles.

«La Caisse a tellement insisté sur le fait qu’elle assumerait [entièrement] le risque que Québec ne recevrait probablement pas positivement une telle demande», avance Michel Beaulé, conseiller sur le financement du transport collectif.

Filet de sécurité

Selon lui, la CDPQ Infra a tout de même «un coussin de sécurité» puisqu’elle a négocié ses subventions en fonction d’un achalandage potentiellement faible.

La Caisse mise aussi sur un monopole du transport vers la Rive-Sud et l’ouest de l’île. «Ils ont même forcé les sociétés de transport à tout rabattre sur le REM», ajoute M. Meloche.

«Nous demeurons confiants de nos prévisions, le modèle de CDPQ Infra est ancré sur une perspective long terme», réagit Emmanuelle Rouillard-Moreau, porte-parole de CDPQ Infra.

Le REM devrait accueillir ses premiers passagers ce printemps entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal.

Le télétravail nuit au transport collectif

Le principal rival du transport en commun n’est plus la voiture, mais bien le télétravail, qui affecte de plus en plus les finances des sociétés de transport, croit un expert.

«Le transport en commun, ça fonctionne bien dans les zones à très haute densité quand beaucoup de gens ont la même destination. Si vous n’avez pas un centre-ville dynamique, vous n’avez pas du transport en commun dynamique», a souligné Jean-Philippe Meloche.

De moins en moins de gens se déplacent dans la métropole. Selon les derniers chiffres de la Société de transport de Montréal (STM), l’achalandage actuel du métro n’atteint que 72% de celui de 2019.

Il est actuellement de 74% pour le bus. La réduction se fait aussi ressentir dans les trains de banlieue.

La STM a été obligée de mettre fin à son service de bus aux 10 minutes. Elle a aussi été forcée de réduire ses dépenses de 18 millions $ pour faire face à un trou budgétaire désormais évalué à 60 millions $.

La situation est similaire pour les autres services de transport du Grand Montréal. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accuse actuellement un déficit de 500 millions $.

«Les opérateurs essaient de maintenir les services jusqu’à ce que les gens reviennent. Mais si les gens ne reviennent pas, c’est mettre de l’argent dans les poubelles», a affirmé M. Meloche.

Les services de transport n’auront donc certainement pas d’autres choix que de réajuster les fréquences de leurs modes de déplacement selon les journées les plus prisées pour le travail au bureau.

D’après Jean-Maxime St-Hilaire, porte-parole d’exo, l’achalandage des trains de banlieue vers le centre-ville est plus important du mardi au jeudi.

«Ce n’est pas juste à Montréal que les gens ne vont plus au centre-ville avec le transport en commun, c’est dans toutes les grandes villes du monde», a rappelé toutefois le professeur.