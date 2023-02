Le rêve québécois d’Aldo Geloso

Un succès québécois avec un accent italien et un secret bien gardé, c’est ainsi qu’on pourrait décrire le Groupe Geloso, fabricant et distributeur de boissons à faible teneur en alcool, qui vient de signer un partenariat avec le géant américain Boston Beer.

Groupe Geloso va distribuer Samuel Adams, Twisted Tea et la nouveauté Truly, un seltzer. Éventuellement, l’entreprise lavalloise pourrait aussi fabriquer les produits pour son nouveau partenaire.

« Avoir un joueur international qui se joint à nous, ça donne un esprit de confiance, c’est comme si on sortait d’une conférence de motivation ! » sourit Aldo Geloso.

C’est lui qui a approché Boston Beer. Tant qu’à concurrencer de grandes entreprises comme Labatt, Molson et Sleeman’s, aussi bien s’associer à des gros joueurs.

« Ces sociétés qui sont en bourse ont toujours accès à des fonds pour promouvoir les produits et peuvent parfois se permettre de perdre de l’argent. Moi, je ne peux pas, alors je suis allé solliciter une entreprise qui a les reins solides », dit celui qui fabrique et distribue des marques comme Poppers, Pepito, Shaker et La Bittt à Tibi.

Premier permis d’alcool du Québec

La famille Geloso a reçu le premier permis d’alcool de l’histoire du Québec en 1965. Le père d’Aldo, originaire de Campagna en Italie, a fait ses premiers pas d’entrepreneur en important un wagon de raisins de Californie pour que les membres de sa communauté puissent fabriquer du vin artisanal. Plus tard, il a voulu en faire lui-même et en vendre. Puis, avec les efforts de ses fils, l’entreprise a évolué. Dans les années 1990, la famille a commencé à distribuer des bières importées dans les supermarchés et les dépanneurs. Aldo Geloso dirige aujourd’hui le Groupe, où travaillent aussi son fils, son frère et quatre neveux et nièces.

« Mes parents ont immigré et ont été bien accueillis par les Québécois. On a décidé de rester ici et de ne pas créer de société à l’extérieur. Pour moi, ce n’est pas le rêve américain, c’est le Quebec dream », dit l’entrepreneur, qui est fier de donner de bons emplois à presque 500 travailleurs.

Aldo les considère comme de la famille. Ils viennent de tous les pays. Et si l’un d’entre eux a besoin d’aide pour refaire son toit ou payer sa voiture, il donne un coup de pouce. La famille n’a jamais perdu d’argent à faire confiance à ses employés.

« Tout le monde a besoin d’un peu d’amour. Quand tu donnes du respect, tu en reçois », dit celui qui aide aussi les sans-abri et soutient l’aide alimentaire de 2500 familles à Laval.

Une grande épreuve

En 2018, le cœur d’Aldo s’est brisé quand une adolescente lavalloise est morte noyée après avoir consommé du FCKD UP, une boisson sucrée alcoolisée à 11,9 % que fabriquait le Groupe Geloso.

« J’ai décidé moi-même de retirer le produit du marché, quitte à perdre des millions », se souvient-il, la gorge nouée. « C’était dur. Un entrepreneur ne devrait jamais vivre ça, mais j’ai fait ce que je devais faire. »

Ce fut une grande épreuve, qui a marqué le parcours impressionnant de cet entrepreneur apparemment infatigable. Les produits du Groupe Geloso sont aujourd’hui distribués dans 80 000 points de vente au Canada et aux États-Unis. Chaque mois, les ventes grimpent. Il n’y a jamais eu de subventions, tout a été financé par la famille, à force de travail, sept jours sur sept. Dans l’ADN d’Aldo, il y a l’idée que le plaisir est dans le travail. Jamais dans le succès.

« On est dans une belle position, mais il ne faut jamais accepter le succès, car du moment où on le fait, c’est le commencement de la fin. »

Il a conscience que son nom s’inscrit dans l’héritage de ses parents et, dans ce refus d’accepter son succès, il dit aussi son espoir que la prochaine génération sache honorer ce qui a été bâti.

Groupe Geloso

Année de fondation : 1961

1961 Fondateur : Vincenzo Geloso

Vincenzo Geloso Lieu du siège social : Laval

Laval Secteur d’activité : Boissons

Boissons Nombre d’employés : 500

Profil d’Aldo Geloso

Poste : Président

Président Âge : 63 ans

63 ans Scolarité : Université Concordia, marketing, finance et administration