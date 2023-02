Les actifs d’Effenco avalés par une entreprise ontarienne

L’entreprise ontarienne Martinrea International a annoncé lundi avoir mis la main sur les actifs de la société montréalaise Effenco, dont la technologie pour les camions lourds a été déployée en Europe et à New York.

«Nous sommes très satisfaits de cette acquisition », a déclaré par communiqué Pat D'Eramo, président et chef de la direction, Martinrea International Inc.

Lancée à Montréal en 2006, Effenco a une technologie électrique brevetée. Elle œuvre dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des camions lourds.

Rappelons qu'Effenco s’était placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en avril dernier.

À ce moment, l’ensemble de ses dettes atteignaient quelque 17,5 millions de dollars.

Fonds publics

En 2018, Investissement Québec a mis 2,45 millions de dollars dans Effenco par l'entremise le programme Créativité Québec.

Deux ans plus tard, le bras financier de l’État a aussi accordé un prêt de 2 millions de dollars grâce au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), et il a investi 5,92 millions de dollars via ses fonds propres.

Effenco est présente aux États-Unis (New York, Port de Los Angeles), en France (Paris, Saint-Lô), en Suisse (Genève), en Italie (Turin), en Norvège (Oslo) et au Canada (Port de Vancouver et Port de Montréal via Termont).

En septembre 2021, Le Journal avait visité l’entreprise qui venait de remporter un important contrat à New York.