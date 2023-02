Nick Cannon: c'est Dieu qui décidera quand il arrêtera d'avoir des enfants

Nick Cannon a évoqué la possibilité d'agrandir davantage sa famille déjà nombreuse.

• À lire aussi: Nick Cannon accueille son 12e enfant!

La vedette a annoncé la naissance de son douzième enfant, Halo Marie, qu'il élève avec Alyssa Scott, en décembre dernier. « Dieu décide quand nous aurons fini, mais je crois que j'ai vraiment les mains pleines, a-t-il répondu lorsque le journaliste d'Entertainment Tonight lui a demandé s'il comptait avoir d'autres enfants. Je suis concentré tout le temps. Je suis pris. Mais quand j'aurai 85 ans, on ne sait jamais. Je pourrais. »

La vedette a également abordé la gestion de sa vie professionnelle et de sa vie de famille. « Tout le monde pense que c'est une question de gestion du temps. Mais c'est de la gestion de l'énergie, a expliqué la vedette de 42 ans. Une fois que nous sommes tous alignés, le flow est beaucoup plus facile. S'il y a de basses fréquences ou des dissensions là-dedans, c'est ça qui gâche l'organisation. »

Il a poursuivi : « Tant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et que nous avons tous le même objectif, être les meilleurs parents possibles, ça fonctionne et ensuite la planification, c'est la planification. »

Dans son interview, il s'est également dit chanceux d'avoir les moyens d'offrir à ses enfants un avenir. « C'est une bénédiction, mec. J'espère que grâce à ce que je suis capable de faire, mes enfants pourront faire ce qu'ils veulent, pouvoir être dans une position où s'ils veulent être physicien nucléaire, je connaitrais quelqu'un dans une école de l'Ivy League que je pourrais (appeler), a-t-il ajouté. S'ils veulent entrer dans l'armée, s'ils veulent être artistes, s'ils veulent être acteurs, c'est quelque chose que nous pouvons faire. »

Ces dernières années, Nick Cannon a fait la une des journaux pour avoir engendré plusieurs enfants avec des compagnes différentes. Il a des jumeaux, Moroccan et Monroe, 11 ans, avec son ex-femme Mariah Carey, un fils Golden, six ans, une fille Powerful Queen, deux ans, et un fils Rise, âgé de cinq mois, avec Brittany Bell, des jumeaux Zion et Zillion, 20 mois, et une fille de trois mois, Beautiful, avec Abby De La Rosa. Il est également père d'un fils de sept mois nommé Legendary Love avec Bre Tiesi et d'une fille de cinq mois appelée Onyx, avec LaNisha Cole.

Malheureusement, le fils de Nick et d'Alyssa Scott, Zen, est décédé à l'âge de cinq mois en décembre 2021, à la suite d'une bataille contre le cancer.