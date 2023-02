Le Pentathlon des neiges Sun Life et BCF Avocats d’affaires, partenaire du Défi corporatif, a remis plus de 90 000 $ aux jeunes de sa communauté lors de l’événement qui s’est terminé hier. De cette somme, un montant de 30 073 $ a été versé au projet Objectif forme du Réseau du sport étudiant du Québec de Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) qui permet à un millier de jeunes issus de milieux défavorisés de s’initier à différents sports et d’avoir accès à des activités parascolaires. Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d’Abraham depuis 2008. Sur la photo de gauche à droite : Anne Julie Bouchard, coordonnatrice aux communications et aux événements, RSEQ-QCA, et Cynthia Paquet, directrice générale, Groupe Pentathlon.

Donner pour aider !

Photo fournie par Brouillard

Pour une 3e année consécutive, Womance, boutique en ligne de vêtements et d’accessoires pour femmes, récidivait avant les Fêtes avec son initiative « Donner pour aider ». Déployée directement sur le site de l’entreprise depuis novembre dernier, la période de collecte de dons prenait fin le 8 janvier dernier. L’heure est au bilan. Le montant total amassé lors de cette campagne est de 5193,85 $, qui ont été remis aux Banques alimentaires du Québec. L’équipe de Womance tient à remercier sa fidèle clientèle qui est tout aussi généreuse année après année, faisant par le fait même partie intégrante de cette mission sociale. Sur la photo, de gauche à droite : Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, et Andréanne Marquis, fondatrice de Womance.

La Pousse Verte

Photo fournie par Mathilde Chastel

Le 20 février restera une date mémorable pour Mathilde Chastel, puisque c’est à cette date en 2012, à l’âge de 20 ans et fraîchement débarquée de France avec un diplôme de fleuriste en poche, qu’elle commençait à travailler chez le fleuriste La Pousse Verte du 3280, chemin Ste-Foy, à Québec afin d’apprendre et de découvrir la fleuristerie québécoise. Après s’être investie à fond, elle passera à l’attaque en février 2018 et profitera de la retraite du propriétaire Michel Belleau pour acheter l’entreprise. Cinq ans plus tard, avec deux adresses (Ste-Foy et Beauport), Mathilde est confrontée aux mêmes défis que plusieurs autres entreprises avec la rareté ou la pénurie de main-d’œuvre. Elle n’a d’autres choix que de fermer l’une des deux succursales afin d’assurer l’avenir et la pérennité de l’entreprise familiale. C’est à regret qu’elle ferme définitivement la succursale de Ste-Foy qui avait pignon sur rue depuis 40 ans alors que les activités seront centralisées au 2442, boulevard Louis-XIV dans l’arrondissement Beauport. https://fleuristelapousseverte-decorafleurs.com/

Anniversaires

Photo tirée de la page Facebook de Paul-Christian Nolin

Paul-Christian Nolin (photo), chef de cabinet de l’opposition officielle (Québec D’abord) à l’hôtel ville de Québec... Josh Groban, chanteur américain, 42 ans... Chelsea Clinton, fille de Bill Clinton, 43 ans... Michel Forget, comédien et acteur (Lance et compte), 81 ans... Pierre Duchesne, 28e Lieutenant-gouverneur du Québec (2007 à 2015), 83 ans... Ralph Nader, ex-leader du mouvement pour la protection des consommateurs et candidat à la présidence des États-Unis, 89 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 27 février 2014 : Gilles Trudel (photo), 83 ans, ex-conseiller municipal de Québec sous Jean-Paul L’Allier... 2019 : Doug Sandom, 89 ans, le batteur original du groupe The Who... 2017 : Pierre Pascau, 78 ans, journaliste et animateur de radio québécois (CKAC et CKVL)... 2016 : Claude Parent, 93 ans, architecte français... 2015 : Leonard Nimoy, 83 ans, acteur américain (Spock dans Star Trek)... 2012 : Chantal Jolis, 63 ans, animatrice de radio et journaliste... 2011 : Duke Snider, 84 ans, ancien voltigeur des Dodgers, des Mets et des Giants... 2010 : Madeleine Ferron, 87 ans, femme de lettres et auteure... 2009 : Jean-Marie Poitras, 90 ans, homme d’affaires et ancien sénateur... 1986 : Jacques Plante, 57 ans, l’instigateur du masque de gardien de but.