Sortir l’alcool de nos vies pendant 280 jours : le défi que vivent les femmes enceintes

Alors que le mois sans alcool tire à sa fin, sachez que plusieurs femmes sont plutôt encouragées à adopter les « mois secs » pour 280 jours. C’est le temps que dure généralement une grossesse à terme et pendant lequel on suggère d’éviter toute consommation d’alcool. Si cette recommandation est naturelle à suivre pour certaines (les nausées de début de grossesse atténuant certaines envies...), cette longue pause de consommation d’alcool est un défi véritable pour d’autres. Surtout dans une société où l’alcool est présent partout!

En effet, nos environnements physiques et virtuels regorgent de publicités et de sources d’accès à cette substance. Nos activités sociales sont très souvent accompagnées de boissons alcoolisées. D’ailleurs, la pression sociale (soirée entre proches, temps des Fêtes, etc..) était l’une des explications les plus souvent mentionnées chez un groupe de femmes ayant trouvé difficile de ne pas consommer d’alcool pendant la grossesse.

Au Québec, bien qu’il n’existe pas de statistiques gouvernementales récentes sur la consommation d’alcool pendant la grossesse, des enquêtes de 2005 à 2008 rapportaient qu’environ une femme enceinte sur cinq avait consommé de l’alcool durant sa grossesse.

L’importance de l’éducation

Que pouvons-nous faire pour aider à réduire cette pression et pour soutenir les femmes à boire sans alcool ? S’informer sur les méfaits de l’alcool durant la grossesse et sur le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) peut faire partie des solutions. Le site Web grossessesansalcool.ca regorge d’informations, d’outils et de ressources. Par exemple, il faut savoir qu’il n’existe pas de seuil sécuritaire de consommation d’alcool pendant la grossesse. L’alcool est une substance toxique pour le fœtus et peut provoquer des malformations chez l’enfant à naître, affecter le développement du cerveau ainsi que différents organes à divers degrés plus ou moins visibles.

En 2021, il y avait 2 à 3 enfants sur 100 qui avaient des anomalies de naissance, des troubles de développement ou une déficience intellectuelle liés à la consommation d’alcool pendant leur vie dans l’utérus. Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) est un trouble qui englobe les diverses conséquences possibles de l’exposition du fœtus à l’alcool. Selon deux sondages ASPQ-Léger en 2020, la moitié des Québécois et plus du quart des femmes enceintes ignoraient ce qu’est le TSAF. Pour prévenir le TSAF et parce qu’aucun seuil sécuritaire de consommation d’alcool n’a été établi pendant la grossesse, on recommande de ne pas en boire du tout.

La publicité

Lorsque l’on reçoit à la maison, pourquoi ne pas offrir une variété des boissons sans alcool telles que : eau, eaux pétillantes, eaux aromatisées, tisanes, mocktails, etc.

Le gouvernement pourrait aussi soutenir toutes les futures mamans en encadrant davantage la publicité d’alcool non-sollicitée sur les rues et vitrines extérieures des commerces. Parce qu’après tout, donner envie de consommer le produit est le concept derrière toute publicité. Pour l’alcool, la publicité qui rejoint sans discernement des enfants, des adolescents, des personnes en situation de dépendance ou l’ayant été et des femmes enceintes, ça mérite une réflexion.

Enfin, sachez que des ressources professionnelles et sans jugement existent, dont des lignes téléphoniques 24/7. Il ne faut pas hésiter à les contacter pour vous aider. Le 811 social saura vous y référer.

Photo courtoisie, Mia Brulotte

Sylvie Roy, Dt.P., M. Sc, Chargée de projet TSAF à l’Association pour la santé publique du Québec