Un autre migrant meurt en passant la frontière américaine

Un deuxième migrant a trouvé la mort cet hiver peu après avoir traversé à pied la frontière entre le Québec et le Vermont, où les autorités américaines multiplient les interceptions en plein froid glacial.

José Leos Cervantes venait à peine de mettre le pied aux États-Unis quand les agents de la patrouille frontalière américaine l’ont surpris en fin de soirée, le 19 février dernier.

Visiblement en détresse, l’homme de 45 ans originaire du Mexique s’agrippait à un arbre et s’est effondré devant les patrouilleurs, peut-on lire dans un résumé du bureau du procureur des États-Unis du Vermont.

« Les deux autres individus [qui l’accompagnaient] se sont enfuis en courant vers le Canada », ajoute-t-on. Ils se trouvaient alors près du poste frontalier de Stanstead, en Estrie.

Transporté à un hôpital, M. Leos Cervantes a été déclaré mort quelques heures plus tard.

Son histoire n’est pas sans rappeler celle de Fritznel Richard, un demandeur d’asile haïtien décédé d’hypothermie à proximité du chemin Roxham, en décembre dernier.

Funeste traversée

Cette fois, la cause de la mort du migrant mexicain n’a pas encore été déterminée. La température oscillait autour du point de congélation quand il a tenté sa funeste traversée.

« Mon père ne trouvait pas d’emploi depuis deux mois, il s’est mis à désespérer », nous a confié sa fille, Yanahí Leos Reyes (voir autre texte).

Par ailleurs, une femme d’origine équatorienne a été arrêtée par les agents américains et est accusée d’avoir essayé de transporter les trois individus tout en sachant qu’ils étaient entrés au pays en enfreignant la loi.

Elle attendait les migrants dans une voiture en bordure d’une petite route de campagne aux États-Unis à environ 500 m de la frontière, lit-on également dans le résumé des faits.

En sens inverse

La patrouille frontalière américaine est à pied d’œuvre, en raison du nombre grandissant de migrants en provenance du Québec qui arrivent dans le secteur de Swanton, aux États-Unis (voir tableau).

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK US BORDER PATROL SWANTON SECTOR

Cette zone couvre la frontière vis-à-vis de Hemmingford, en Montérégie, jusqu’à Sherbrooke, en Estrie.

Au moins 367 personnes l’ont traversée en janvier seulement, alors qu’elles étaient seulement 24 l’an dernier à pareille date, selon les chiffres fournis par la US Customs and Border Protection.

Sans emploi, il stressait en raison du coût de la vie

Désespéré à la vue des factures qui s’accumulaient, José Leos Cervantes était convaincu qu’une vie plus facile l’attendait aux États-Unis, dont il a franchi la frontière illégalement la semaine dernière.

« Quand arrivait le moment de payer le loyer, mon père stressait et ne savait plus quoi faire. Il pensait vraiment que ça allait être plus facile là-bas », révèle avec émotion au Journal Yanahi Leos Reyes, sa fille.

Habitué à travailler comme chauffeur de camion au Mexique, son père faisait des petits contrats de peinture depuis son arrivée au Canada, en juin dernier, en tant que touriste.

Mais les derniers mois, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants vivant à Toronto n’avaient d’emploi stable. De plus, la crise du logement dans la Ville Reine et l’inflation ont empiré la situation.

« On lui a quand même dit de rester avec nous, que tout allait s’arranger, mais il a fait à sa tête. Il voulait toujours ce qu’il y avait de mieux pour sa famille », soupire Yanahí Leos Reyes.

3200 $ US au coyote

José Leos Cervantes a donc décidé de payer 3200 $ US (4300 $ CA) à un coyote, soit un passeur, pour franchir la frontière en toute discrétion, poursuit-elle.

Le 19 février, l’homme de 45 ans a pris le train de Toronto à Montréal au petit matin, et a entamé son périple entre le Québec et le Vermont le soir-même.

« On lui avait promis que c’était seulement une marche de 10 minutes », raconte en espagnol sa fille de 20 ans.

Or, le Mexicain faisait de l’asthme depuis toujours et souffrait en plus d’une sinusite ce jour-là. Il a eu un malaise au moment où les agents frontaliers l’ont intercepté.

« Ensuite, ils l’ont amené à un hôpital, mais, on n’était pas au courant. On savait seulement que les services d’immigration l’avaient arrêté, et on pensait qu’ils allaient le déporter », évoque la jeune femme.

Impuissance

Mais deux jours plus tard, le consulat mexicain aux États-Unis a plutôt contacté la famille pour lui annoncer le décès de son proche.

Sa famille est récemment parvenue à réunir les milliers de dollars nécessaires pour envoyer la dépouille de son père à Aguascalientes, dont il est originaire.

Aujourd’hui, Yanahí Leos Reyes ressent une immense impuissance en repensant aux circonstances de sa mort.

« J’aimerais dire que l’argent, ce n’est pas tout. Le plus important, c’est la santé et le bien-être », laisse-t-elle tomber, avec sa fillette de quelques mois à peine dans les bras.

Yanahí et sa mère comptent désormais vivre au Mexique.

Interceptions de migrants au Vermont, dans l'État de New York et au New Hampshire

Janvier 2023: 367

Décembre 2022: 416

Novembre 2022: 396

Octobre 2022: 334

Source: US Customs and Border Protection