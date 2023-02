Un boulanger de Québec aurait perdu 900 000$ à cause d’un chantier

Un boulanger de Québec soutient avoir perdu un bon 900 000 $ de ventes en raison de travaux orchestrés par le ministère des Transports qui ont bloqué son commerce, ce que nie le ministère.

« C’est un cauchemar. Depuis le 11 avril 2021, il y a des travaux. Cela nous a fait perdre un bon 160 jours de ventes parce que nous avons dû fermer. Ce sont des pertes de revenus de plus de 900 000 $ », dénonce Houcine Tabbabi, un boulanger du chemin des Quatre-Bourgeois, à Québec.

« Quand on n’a pas de travaux, on peut faire un million de dollars par année », explique celui qui s’est fait connaître par ses clients dans le quartier.

Au Journal, il raconte que les accès à son commerce ont été fermés et que les clients ont eu un mal fou à entrer dans sa boulangerie durant des mois.

Résultat, les ventes ont piqué du nez. L’argent manque. Le ciel s’assombrit.

« On travaillait ma femme et moi de 12 heures à 14 heures par jour, mais on doit réduire à 6 ou 7 heures », poursuit l’entrepreneur, qui se dit toujours pris dans ce casse-tête de construction.

Pris à la gorge

Exaspéré, Houcine Tabbabi dit qu’il a écrit une lettre au ministère des Transports du Québec, mais qu’on lui a répondu que les normes étaient respectées.

« On n’a plus les moyens pour embaucher le personnel. On n’a plus les moyens de payer le loyer. On est obligé d’emprunter de l’argent », soupire l’entrepreneur à bout de patience.

« Le responsable du projet a fait une barrière entre le chantier et l’entreprise », soutient l’homme d’affaires au bout du rouleau.

Aujourd’hui, sa boulangerie a du mal à s’en remettre.

Le trou de 900 000 $ fragilise sa petite entreprise, et ce manque à gagner menace même la survie du commerce.

Questionné par Le Journal, François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déploré la situation.

D’après lui, ces patrons de PME, comme Houcine Tabbabi, qui dynamisent l’économie, ne devraient pas payer le prix des inconvénients liés aux travaux.

« Les villes de Montréal et de Québec ont mis en place des programmes de compensation pour les travaux routiers », rappelle-t-il.

« Il est peut-être temps d’entreprendre une réflexion pour que Québec fasse la même chose », suggère François Vincent de la FCEI.

Le MTQ se défend

Au ministère des Transports du Québec (MTQ), on confirme ne pas avoir ce type de programme de compensation, mais on rétorque au contraire que dans le cas présent, l’accès aux commerces environnants a bel et bien été maintenu.

On répond qu’il fallait faire des travaux majeurs parce que le pont d’étagement Quatre-Bourgeois « avait atteint la fin de sa durée de vie utile ».

« Lorsque le ministère effectue des travaux, il s’assure toujours de maintenir les accès aux commerces ou aux résidences. Ce qui a été le cas dans le projet de réfection du pont d’étagement », se défend son porte-parole Nicolas Vigneault.

« Les citoyens et les commerçants du secteur ont également été informés des entraves afin de mieux planifier leurs déplacements et opérations commerciales », assure-t-il.

Avis aux riverains, communiqués de presse, communications... le ministère des Transports du Québec dit avoir fait le nécessaire pour éviter de mauvaises surprises.

« Lors des blitz de travaux de fin de semaine, des avis ont été transmis aux résidents et aux commerçants du secteur pour les tenir informés des opérations à venir », conclut Nicolas Vigneault du MTQ.

♦ Selon le Baromètre des affaires de février de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, les petites et moyennes entreprises ont des difficultés avec divers coûts, dont l’énergie (69 %), les salaires (63 %), les assurances (59 %) et les intrants (45 %).