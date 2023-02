Vance Joy au FEQ: la programmation sera dévoilée le 22 mars à midi

Tout porte à croire que Vance Joy sera de la 55e édition du Festival d’été de Québec.

L’artiste indie-folk australien de 35 ans a dévoilé, aujourd’hui, sur la page Facebook et les réseaux sociaux du FEQ que la programmation de l’édition 2023, qui se déroulera du 6 au 16 juillet, sera révélée le 22 mars à midi.

Dans un message d’une dizaine de secondes, Vance Joy indique que la programmation du FEQ sera dévoilée le 22 mars et en ajoutant on va se voir bientôt.

La prévente exclusive aux membres Desjardins aura lieu le 21 mars à partir de midi. La vente régulière sera lancée, le lendemain, lors du dévoilement de la programmation.

Actuellement en tournée, Vance Joy a un arrêt prévu le 12 juillet au Festival Rock the Park à London en Ontario.

La semaine dernière, le RBC Bluesfest d’Ottawa, qui se déroulera aux mêmes dates que le FEQ a dévoilé sa programmation.

Billy Talent, les Foo Fighters, The Smile, avec Thom York et Jonny Greenwood de Radiohead, Mumford & Sons, Weezer, Robert Plant & Alison Krauss, The War on Drugs, Shania Twain, Death Cab for Cutie, Pitbull, Charlotte Cardin, Fleet Foxes, Ludacris et Tegan and Sara. Certains de ces noms, comme le veut la tradition, passeront assurément par Québec.