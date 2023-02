Un rôle dans l'adaptation théâtrale de Gaz Bar Blues qui comble Martin Drainville

Martin Drainville vit de superbes moments dans l’adaptation théâtrale du film Gaz Bar Blues. Il sait déjà que la fin de cette aventure sera difficile.

« Quand ça va être fini, on va brailler toute la gang et s’ennuyer du show. On sait que ça va arriver. La gang, le texte, le show et sa réception, tout est là et ça, c’est assez rare », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Martin Drainville n’a pas hésité lorsque Édith Patenaude, qui signe la mise en scène, l’a approché pour le rôle de François Brochu, « le boss » d’une petite station-service de Limoilou.

« J’ai accepté tout de suite. Je suis père de deux gars et je sais ce que c’est de se demander si on fait les bonnes choses. François est un peu dépassé par la modernité et par des enfants qui ne veulent pas suivre sa trace », a-t-il raconté.

À l’affiche

Film de Louis Bélanger, adapté pour la scène par David Laurin, Gaz Bar Blues est à l’affiche jusqu’au 25 mars à La Bordée.

Ce « Gaz-Bar », qui a existé sur la rue Eugène-Lamontagne à Limoilou, sous la bannière Champlain, vit des moments difficiles avec l’arrivée des stations libre-service.

François Brochu sait que la fin de son garage approche.

« Ces commerces étaient des lieux de rencontre où il y avait une vie de quartier avec ce côté de petite vie tranquille où il ne se passe pas grand-chose, mais en même temps plein d’affaires. Ce qu’on voit de moins en moins. Gaz Bar Blues est un show qui vient toucher une corde sensible chez le monde. On rit, on pleure et on est touché », a-t-il fait remarquer.

L’acteur que l’on peut voir dans la série L’Échappée et dans de vieilles reprises de Scoop, avec le personnage de « Tintin », reconnaît ces hommes de peu de mots, travaillants, qui font leur possible et qui souhaitent que leurs enfants aient un meilleur sort qu’eux.

« François Brochu est un père dévoué et avec les maladresses qui vont avec ça. C’est un homme qui s’exprime plus par des gestes. Un homme qui fait son possible », a-t-il expliqué.

Être vrai

Martin Drainville se glisse dans la peau d’un personnage qui a été interprété par Serge Thériault au cinéma.

« Serge a été extraordinaire dans ce film et dans un rôle qu’il n’avait pas fait souvent. On m’a dit que Louis Bélanger souhaitait avoir quelqu’un d’associé à la comédie pour l’adaptation théâtrale. Je sentais, dès le départ, que ce projet était légitime. Je ne m’en suis pas trop fait avec l’élément comparaison. Le film et la pièce cohabitent très bien », a-t-il fait savoir.

Sur scène, on retrouve un groupe de musique constitué de comédiens qui créent la trame sonore de cette œuvre.

« La présence d’un band, qui n’est pas très propre, est une valeur ajoutée. Ce que les paroles ne disent pas, le band vient le dire. Ça devient un personnage », a-t-il précisé.

Martin Drainville a libéré son agenda en prévision des représentations de Montréal, de Québec et pour la tournée qui se poursuivra jusqu’en mai.

« Je voulais en profiter. Gaz Bar Blues fait partie de mes plus beaux projets. C’est dans mon top-5 de bonheur. Je suis vraiment gâté », a lancé celui qui sera de retour, à l’automne 2024, dans la pièce Broue.

Après des présences remarquées dans la série Fragile et dans la pièce de théâtre Les Hardings, le public découvre un Martin Drainville plus dramatique.

« Le texte et la partition sont le premier élément. Tu ne peux pas être meilleur que la feuille de papier. Je suis content lorsque ces choses arrivent. Drame ou comédie, il doit y avoir de la vérité. Il faut être vrai, s’impliquer et se mouiller », a-t-il dit.