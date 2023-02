Une infection de l’intestin se propage aux États-Unis

La propagation d’un groupe de bactérie responsable d’infections à l’intestin et résistant aux médicaments inquiète la santé publique américaine, qui lance l’alerte.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont alerté la santé publique nationale au sujet d’un pic de shigellose, une infection entérique causée par la bactérie Shigella, qui affecte le système digestif et peut provoquer diarrhée hémorragique, crampes abdominales, fièvre, nausées ou vomissements et une déshydratation légère à modérée.

Il y a environ 450 000 infections à la bactérie Shigella chaque année aux États-Unis, engendrant des coûts médicaux estimés à 93 000 $ US (126 000 $ CAD), selon les données du CDC. L’agence de santé a également rapporté que 5 % des infections en 2022 avaient été très résistantes aux médicaments, alors qu’elles ne l’étaient pas du tout en 2015, d’après le «New York Post».

Au Canada, ce sont 880 cas qui sont décomptés chaque année, d’après une publication, en novembre 2022, du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI).

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a rapporté 15 cas de cette infection depuis le début de l’année 2022, un nombre deux fois plus élevé que la moyenne des huit dernières années pour la même période. Selon les données récoltées, 14 de ces 15 cas étaient des hommes.

Selon le service de santé de l’Alberta, Edmonton a connu une éclosion de cas cet hiver, avec 173 infections confirmées depuis le premier cas confirmé en août 2022. Parmi ces 173 infections, 115 ont nécessité une hospitalisation. Vancouver avait également connu une éclosion en 2021.

Les personnes plus susceptibles d’être infectées:

Les éclosions d’infection à la bactérie Shigella sont communes dans les garderies et les écoles. Très contagieuse, l’infection se propage entre les enfants, qui contaminent ensuite leurs parents, selon le CCNMI.

Les enfants en dessous de 5 ans sont donc les plus susceptibles de propager l’infection, tout comme les voyageurs qui proviennent d’endroits «où l'eau et la nourriture peuvent être insalubres et où l'assainissement est médiocre», d’après le journal américain.

Toutefois, la shgellose est endémique dans la plupart des pays développés et représentant la cause la plus importante de diarrhée hémorragique dans le monde.

Ce qu’il faut savoir:

• Les symptômes peuvent survenir un à deux jours après avoir été contaminés

• Pour éviter la déshydratation, il est nécessaire de boire beaucoup

• La maladie peut devenir critique notamment pour les enfants et les personnes âgées, tout comme pour les bébés non allaités ou en rémission de la rougeole, ainsi que les individus mal nourris

• Certaines souches répondent bien aux antibiotiques, qui peuvent faire partie intégrante du traitement