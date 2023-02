Voici les 3 écuries à surveillez cette saison

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné en fin de semaine, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Aujourd’hui, nous vous proposons un survol des trois écuries de pointe du plateau : Red Bull, Mercedes et Ferrari.

• À lire aussi: Nouvelle saison de F1: une lutte à trois écuries?

Red Bull

Moteur Honda

Photo AFP | Illustrations Graphic news

L’écurie autrichienne a écrasé la compétition, l’année dernière, pour procurer à son pilote vedette, Max Verstappen, un deuxième championnat du monde de suite.

Le pilote néerlandais est encore considéré comme le grand favori pour remporter les grands honneurs, quoique la compétition risque d’être plus forte cette année, si les deux autres écuries de pointe, Mercedes et Ferrari, confirment leurs ambitions. Pour seconder Verstappen, Red Bull fera de nouveau confiance au Mexicain Sergio Pérez, qui devra toutefois élever son niveau de pilotage s’il veut conserver son volant l’an prochain, en sachant qu’un certain Daniel Ricciardo, nommé pilote de réserve en 2023, sera prêt à assurer la relève.

Classement des constructeurs

2018

419 pts

3e

2019

417 pts

3e

2020

319 pts

2e

2021

585,5 pts

2e

2022

759 pts

1er

1. Max Verstappen

Photo fournie par Red Bull Content Pool

Pays-Bas | 25 ans

Champion du monde en 2021 et 2022

Écuries en F1 : Toro Rosso (2015 à mai 2016) et Red Bull (depuis mai 2016)

Toro Rosso (2015 à mai 2016) et Red Bull (depuis mai 2016) Débuts en GP : Australie 2015

Australie 2015 1re victoire : Espagne 2016

Espagne 2016 GP disputés : 163 | › Victoires : 35

163 35 Podiums : 77 | › Positions de tête : 20

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 31,650s | 204 | 11e

11. Sergio Pérez

Photo fournie par Red Bull Content Pool

Mexique | 33 ans

3e au championnat en 2022

Écuries en F1 : Sauber (2011 et 2012), McLaren (2013), Force India (2014 à 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Red Bull (depuis 2021)

Sauber (2011 et 2012), McLaren (2013), Force India (2014 à 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Red Bull (depuis 2021) Débuts en GP : Australie 2011

Australie 2011 1re victoire : Sakhir 2020

Sakhir 2020 GP disputés : 235 | › Victoires : 4

235 4 Podiums : 26 | › Position de tête : 1

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 30,305s | 209 | 1er

Mercedes

Moteur Mercedes

Photo AFP | Illustrations Graphic news

L’année 2023 sera-t-elle la bonne pour Lewis Hamilton dans sa quête d’un huitième titre en F1, ce qui lui permettrait de devancer Michael Schumacher ?

Le Britannique a connu une saison décevante en 2022, lui qui a vu sa série d’au moins une victoire par année (amorcée en 2007) se terminer l’an dernier. Il faudra aussi surveiller le comportement de son compatriote et très doué coéquipier, George Russell, que plusieurs décrivent comme un champion du monde en devenir. Reste maintenant à savoir si Mercedes procurera au meilleur duo de pilotes du plateau une monoplace moins capricieuse et, surtout, plus compétitive.

Classement des constructeurs

2018

655 pts

1er

2019

739 pts

1er

2020

573 pts

1er

2021

613,5 pts

1er

2022

515 pts

3e

44. Lewis Hamilton

Photo fournie par Mercedes-Benz AG

Grande-Bretagne | 38 ans

Septuple Champion du monde en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Écuries en F1 : McLaren (2007 à 2012) et Mercedes (depuis 2013)

McLaren (2007 à 2012) et Mercedes (depuis 2013) Débuts en GP : Australie 2007

Australie 2007 1re victoire : Montréal 2007

Montréal 2007 GP disputés : 310 | › Victoires : 103

310 103 Podiums : 191 | › Positions de tête : 103

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 30,664s | 220 | 2e

63. George Russell

Photo fournie par Mercedes-Benz AG

Grande-Bretagne | 25 ans

4e au championnat en 2022

Écuries en F1 : Williams (2019 à 2021) et Mercedes (1 GP en 2020 et depuis 2022)

Williams (2019 à 2021) et Mercedes (1 GP en 2020 et depuis 2022) Débuts en GP : Australie 2019

Australie 2019 1re victoire : São Paulo 2022

São Paulo 2022 GP disputés : 82 | › Victoire : 1

82 1 Podiums : 9 | › Position de tête : 1

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 31,442s | 178 | 8e

Ferrari

Moteur Ferrari

Photo AFP | Illustrations Graphic news

Avec l’arrivée d’un nouveau patron en la personne de Frédéric Vasseur, Ferrari ne cache plus ses ambitions de voir l’un de ses deux porte-couleurs, Charles Leclerc ou Carlos Sainz, devenir champion du monde.

L’ex-directeur de l’écurie Alfa Romeo reconnaît certes le potentiel de la Scuderia, mais aussi les lacunes qui ont ruiné un parcours prometteur au début de la saison 2022. À l’issue de la cinquième escale, présentée à Miami, Leclerc détenait une avance de 19 points aux dépens de Max Verstappen, avant que tout ne bascule. Ferrari devra aussi apprendre à faire évoluer sa monoplace au même rythme que sa concurrence immédiate.

Classement des constructeurs

2018

571 pts

2e

2019

504 pts

2e

2020

131pts

6e

2021

232,5 pts

3e

2022

554 pts

2e

16. Charles Leclerc

Photo AFP

Monaco | 25 ans

2e au championnat en 2022

Écuries en F1 : Sauber (2018) et Ferrari (depuis 2019)

Sauber (2018) et Ferrari (depuis 2019) Débuts en GP : Australie 2018

Australie 2018 1re victoire : Belgique 2019

Belgique 2019 GP disputés : 102 | › Victoires : 5

102 5 Podiums : 24 | › Positions de tête : 18

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 31,024s | 199 | 4e

55. Carlos Sainz

Photo AFP

Espagne | 28 ans

5e au championnat en 2021 et 2022

Écuries en F1 : Toro Rosso (2015 à octobre 2017), Renault (octobre 2017 et 2018), McLaren (2019 et 2020) et Ferrari (depuis 2021)

Toro Rosso (2015 à octobre 2017), Renault (octobre 2017 et 2018), McLaren (2019 et 2020) et Ferrari (depuis 2021) Débuts en GP : Australie 2015

Australie 2015 1re victoire : Grande-Bretagne 2022

Grande-Bretagne 2022 GP disputés : 162 | › Victoire : 1

162 1 Podiums : 15 | › Positions de tête : 3

Aux essais privés à Bahreïn

Chrono | Tours | Rang

1 min 31,036s | 218 | 5e